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15 квітня 2024, 16:14

Брати Вінклвосси інвестували $4,5 млн у ФК Real Bedford

Засновники криптовалютної біржі Gemini Кемерон і Тайлер Вінклвосси стали співвласниками футбольного клубу Real Bedford FC (RBFC). Вони інвестували в нього $4,5 млн у біткоїнах, пише Incrypted.

Засновники криптовалютної біржі Gemini Кемерон і Тайлер Вінклвосси стали співвласниками футбольного клубу Real Bedford FC (RBFC).

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Деталі

Повідомляється, що це найбільші вкладення у футбольний клуб Великої Британії, який не перебуває у професійній лізі. Фінансування здійснювалося через фірму Winklevoss Capital.

Відомо, що клубом керує Пітер МакКормак, який є прихильником криптовалют. На думку нових співвласників Real Bedford FC, інвестиції в біткоїнах допоможуть популяризувати криптовалюту серед уболівальників футболу і виведуть команду в англійську прем'єр-лігу.

«Ми поділяємо впевненість МакКормака в тому, що криптовалюта допоможе RBFC потрапити в прем'єр-лігу. З моменту нашої першої розмови минуло понад два роки. Ще тоді Пітер довів, що знає, як побудувати успішний футбольний клуб. Раді стати його співвласниками і працювати разом», — сказав один із братів-близнюків Тайлер Вінклвосс.

Засновники Gemini порівняли історію Real Bedford з історією самого біткоїна, який тривалий час не користувався попитом серед інвесторів. На їхню думку, завдяки фінансуванню, футбольний клуб зможе кинути виклик іншим командам і піднятися на нову висоту в турнірній таблиці.

У пресрелізі Gemini зазначено, що інвестиції також спрямують на розвиток навчального центру для дітей і відкриття академії для талановитих спортсменів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
15 квітня 2024, 17:00
#
Реклама як інвестиції:)
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