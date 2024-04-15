Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2024, 13:36

Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів

Південнокорейський гігант Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі у першому кварталі 2024 року, за даними дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).

Південнокорейський гігант Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі у першому кварталі 2024 року, за даними дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За підсумками 2023 лідером вперше виявилася американська Apple Inc.

Світові постачання

Постачання смартфонів у світі в першому кварталі 2024 року збільшилися на 7,8% у річному вираженні, до 289,4 млн штук, йдеться в попередньому звіті IDC.

Зростання зафіксовано за підсумками третього кварталу поспіль, що свідчить про відновлення ринку після дворічного спаду.

Samsung скоротив продажі на 0,7% у річному вираженні, тоді як продажі Apple впали на 9,6%. Тим часом китайська Xiaomi збільшила постачання на третину, а бренд Transsion зафіксував зростання майже на 85% і піднявся на четверту сходинку у списку найбільших постачальників смартфонів у світі.

«Як і очікувалося, відновлення ринку смартфонів продовжується на тлі поступового зростання оптимізму щодо провідних брендів, — зазначив віцепрезидент підрозділу Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Райан Ріт. — Apple вибилася в лідери наприкінці минулого року, проте Samsung успішно повернув собі першу рядок у першому кварталі».

Аналітики IDC очікують, що Samsung та Apple продовжать домінувати у верхньому ціновому сегменті, але також вказують на потенціал до подальшого зростання та диверсифікації таких брендів як Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus та vivo.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
15 квітня 2024, 13:43
#
Samsung рулить!:)
+
0
Kidav
Kidav
15 квітня 2024, 13:44
#
І правильно, не треба китайщину купляти, поки вони з руснею товаришують!
+
0
Lolik1837
Lolik1837
15 квітня 2024, 17:19
#
«І правильно, не треба китайщину купляти, поки вони з руснею товаришують!»

)))))))

То есть ходить голым , босым, без электроники , без бытовой техники и т. д. и т. п.
То есть просто ввернуться в каменный век
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають IrynaPal, Lolik1837.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами