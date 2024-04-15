Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів

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За підсумками 2023 лідером вперше виявилася американська Apple Inc.

Світові постачання

Постачання смартфонів у світі в першому кварталі 2024 року збільшилися на 7,8% у річному вираженні, до 289,4 млн штук, йдеться в попередньому звіті IDC.

Зростання зафіксовано за підсумками третього кварталу поспіль, що свідчить про відновлення ринку після дворічного спаду.

Samsung скоротив продажі на 0,7% у річному вираженні, тоді як продажі Apple впали на 9,6%. Тим часом китайська Xiaomi збільшила постачання на третину, а бренд Transsion зафіксував зростання майже на 85% і піднявся на четверту сходинку у списку найбільших постачальників смартфонів у світі.

«Як і очікувалося, відновлення ринку смартфонів продовжується на тлі поступового зростання оптимізму щодо провідних брендів, — зазначив віцепрезидент підрозділу Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Райан Ріт. — Apple вибилася в лідери наприкінці минулого року, проте Samsung успішно повернув собі першу рядок у першому кварталі».

Аналітики IDC очікують, що Samsung та Apple продовжать домінувати у верхньому ціновому сегменті, але також вказують на потенціал до подальшого зростання та диверсифікації таких брендів як Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus та vivo.