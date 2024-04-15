Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.
15 квітня 2024, 12:52
В Україні попит на китайські авто зріс на 75%. Які моделі купують українці
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Попит на китайські авто зростає
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.
З цієї кількості: нових — майже 3 тис. од. (+114%); вживаних — близько 1,2 тис. од.(+21%).
Отже, у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.
Що ввозять з Китаю
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VW iD.4 — 750 од.;
- Honda eNS1 — 255 од.;
- BYD Song Plus — 227 од.;
- Nissan Ariya — 189 од.;
- Gelly Atlas Pro — 164 од.
Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:
- VW iD.4 — 350 од.;
- Nissan Ariya — 103 од.;
- Honda eNS1 — 99 од.;
- Toyota bZ4X — 70 од.;
- VW ID.6 — 48 од.
Джерело: Мінфін
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