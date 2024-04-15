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15 квітня 2024, 12:52

В Україні попит на китайські авто зріс на 75%. Які моделі купують українці

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис.

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Попит на китайські авто зростає

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

З цієї кількості: нових — майже 3 тис. од. (+114%); вживаних — близько 1,2 тис. од.(+21%).

Отже, у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.

Що ввозять з Китаю

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • VW iD.4 — 750 од.;
  • Honda eNS1 — 255 од.;
  • BYD Song Plus — 227 од.;
  • Nissan Ariya — 189 од.;
  • Gelly Atlas Pro — 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:

  • VW iD.4 — 350 од.;
  • Nissan Ariya — 103 од.;
  • Honda eNS1 — 99 од.;
  • Toyota bZ4X — 70 од.;
  • VW ID.6 — 48 од.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
15 квітня 2024, 13:12
#
Навіть не дивлюся в бік китайців.
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