Під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу у неділю був досягнутий «консенсус», що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Як пише ABC News, про це заявив лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер, передає Європейська правда.
Байден та лідери Конгресу домовились про допомогу Ізраїлю та Україні
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Шумер висловив сподівнання на пресконференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.
Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні — це ухвалення Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.
Сенат ухвалив пакет на суму $95 морд у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.
«Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам — це негайне ухвалення цього доповнення», — сказав Шумер.
У неділю Байден провів розмову з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом.
Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у суботу, що цього тижня палата представників змінить свій графік, щоб «розглянути закони, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягають до відповідальності Іран і його терористичних поплічників», але поки що незрозуміло, що це будуть за закони, і наскільки вони можуть відрізнятися від законопроєкту, ухваленого Сенатом.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата «спробує ще раз» проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.
Коментарі - 9
Їх новий спікер на бую вертів всі ці домовленності - і як показує практика: вся їх «потужна» інституція влади нічого не може вдіяти з позицією одного клерка.
Бла.
Таку думку висловив фінансовий експерт і відомий блогер Сергій Фурса в інтерв'ю «Фактам».
«Можу лише підтвердити, що ми, на жаль, дуже інфантильна нація. Хочемо, щоб весь світ слідував саме нашими інтересами, а так не буває. Ми дуже часто мислимо в парадигмі україноцентричного світу, а він не такий. І це просто треба зрозуміти. Коли це станеться, вже буде легше приймати рішення наших західних партнерів, бо вони логічні», — сказав експерт.
Фурса вважає, що союзники і так дуже сильно допомагають Україні, але діють в рамках своїх інтересів.
«А ми, отримуючи цю допомогу, думаємо, що нам всі винні, ще й звинувачуємо їх у тому, що допомагають замало. Без їх допомоги ситуація була кардинально інша. Ця інфантильність в тому числі є результатом нашої травми. Бо ми всі травмовані війною. І це не може не виливатися в наш емоційний стан або наш світогляд, що також треба розуміти», — підсумував аналітик.
Про це заявив нардеп Сергій Демченко.
«Є сигнали збоку наших партнерів. Вони виглядають таким чином, що цей або наступний тиждень… питання має бути вирішене щодо допомоги Україні. Єдине — на мою думку, якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то, можливо, цього року року ми взагалі залишимося зі своїми ресурсами без допомоги Сполучених Штатів. Я допускаю такий варіант, якщо дійсно США увійдуть у повноцінний режим виборів і політичні події захлиснуть всі інші питання для США. Найближчі два тижні, на мою думку, є визначальними», — сказав він.