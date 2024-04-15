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15 квітня 2024, 12:06

Байден та лідери Конгресу домовились про допомогу Ізраїлю та Україні

Під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу у неділю був досягнутий «консенсус», що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Як пише ABC News, про це заявив лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер, передає Європейська правда.

Під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу у неділю був досягнутий «консенсус», що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

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Шумер висловив сподівнання на пресконференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні — це ухвалення Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму $95 морд у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

«Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам — це негайне ухвалення цього доповнення», — сказав Шумер.

У неділю Байден провів розмову з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у суботу, що цього тижня палата представників змінить свій графік, щоб «розглянути закони, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягають до відповідальності Іран і його терористичних поплічників», але поки що незрозуміло, що це будуть за закони, і наскільки вони можуть відрізнятися від законопроєкту, ухваленого Сенатом.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата «спробує ще раз» проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

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0
bonv
bonv
15 квітня 2024, 12:17
#
З грудня чекаємо…
+
0
Lamo
Lamo
15 квітня 2024, 12:28
#
Це вже в який раз? Навіть не смішно…
Їх новий спікер на бую вертів всі ці домовленності - і як показує практика: вся їх «потужна» інституція влади нічого не може вдіяти з позицією одного клерка.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
15 квітня 2024, 12:32
#
Димахратия, шо поробыш.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
15 квітня 2024, 12:31
#
Бла бла.
Бла.
+
+43
penetrator1963
penetrator1963
15 квітня 2024, 12:38
#
Что самое интересное, 200 ракет, выпущенные по Израилю Ираном в субботу, взлетали сбивать американские, французские и британские самолёты. и никто не пел песни про страшный страх вмешательства НАТО в конфликт. а в Украине так не дай бог какой-то плешивый инструктор переступит границу, чтобы научить украинского солдата правильно снаряд в абрамс заряжать, так табу, ядерный пепел, страшное противостояние западных слюнтяев с восточными телогреечниками.
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0
bonv
bonv
15 квітня 2024, 13:15
#
Українці схильні занадто критикувати союзників за відсутність допомоги, але світ не зобов’язаний робити все на нашу користь.
Таку думку висловив фінансовий експерт і відомий блогер Сергій Фурса в інтерв'ю «Фактам».
«Можу лише підтвердити, що ми, на жаль, дуже інфантильна нація. Хочемо, щоб весь світ слідував саме нашими інтересами, а так не буває. Ми дуже часто мислимо в парадигмі україноцентричного світу, а він не такий. І це просто треба зрозуміти. Коли це станеться, вже буде легше приймати рішення наших західних партнерів, бо вони логічні», — сказав експерт.
Фурса вважає, що союзники і так дуже сильно допомагають Україні, але діють в рамках своїх інтересів.
«А ми, отримуючи цю допомогу, думаємо, що нам всі винні, ще й звинувачуємо їх у тому, що допомагають замало. Без їх допомоги ситуація була кардинально інша. Ця інфантильність в тому числі є результатом нашої травми. Бо ми всі травмовані війною. І це не може не виливатися в наш емоційний стан або наш світогляд, що також треба розуміти», — підсумував аналітик.
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RunK
RunK
15 квітня 2024, 13:21
#
Фурса, іді за кораблем.
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0
bonv
bonv
15 квітня 2024, 13:21
#
Україна цього року може залишитись без допомоги США — нардеп.
Про це заявив нардеп Сергій Демченко.
«Є сигнали збоку наших партнерів. Вони виглядають таким чином, що цей або наступний тиждень… питання має бути вирішене щодо допомоги Україні. Єдине — на мою думку, якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то, можливо, цього року року ми взагалі залишимося зі своїми ресурсами без допомоги Сполучених Штатів. Я допускаю такий варіант, якщо дійсно США увійдуть у повноцінний режим виборів і політичні події захлиснуть всі інші питання для США. Найближчі два тижні, на мою думку, є визначальними», — сказав він.
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Kharakternyk
Kharakternyk
15 квітня 2024, 13:22
#
Відстань між Іраном та Ізраїлем більше 1200 км. Це від кордону до кордону. Цікаво, що там за безпілотники такі і скільки діб вони летіли? А ще цікаво чому Ізраїль сам не міг їх всіх збити, якщо вони летіли не одну годину і не дві? Маючи «славетні» Залізні купола, Ф35 та інші Петріоти. Якась муть мутная. Хочуть роздути третю світову, але щось якось млявєнько…
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