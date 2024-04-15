Байден та лідери Конгресу домовились про допомогу Ізраїлю та Україні

Під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу у неділю був досягнутий «консенсус», що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Як пише ABC News, про це заявив лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер, передає Європейська правда.

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Шумер висловив сподівнання на пресконференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні — це ухвалення Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму $95 морд у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

«Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам — це негайне ухвалення цього доповнення», — сказав Шумер.

У неділю Байден провів розмову з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у суботу, що цього тижня палата представників змінить свій графік, щоб «розглянути закони, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягають до відповідальності Іран і його терористичних поплічників», але поки що незрозуміло, що це будуть за закони, і наскільки вони можуть відрізнятися від законопроєкту, ухваленого Сенатом.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата «спробує ще раз» проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.