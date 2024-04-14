У січні — березні 2024 року із державного бюджету на соціальні виплати спрямували 112,7 млрд грн, із них у березні — 37,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
14 квітня 2024, 10:05
На соцвиплати від початку року спрямували 112,7 мільярда грн
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На які соцвиплати пішли кошти
Зазначається, що із держбюджету в січні — березні 2024 року спрямовано:
- на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду — 66 млрд грн;
- на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини — 21,5 млрд грн;
- на підтримку малозабезпечених сімей — 3,6 млрд грн;
- надання пільг і житлових субсидій громадянам — 15,1 млрд грн;
- на соціальний захист дітей та сім'ї — 5,9 млрд грн;
- на соціальний захист осіб з інвалідністю — 0,6 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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