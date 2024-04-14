НБУ випустив монету «Українська бавовна. Нептун»

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зображено на монеті

На її аверсі зображено ракетний крейсер «Москва» з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами «Нептун».

На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс «Нептун» у момент пуску ракети.

Номінал монети — 5 гривень. Тираж — до 75 000 шт.

Ціна монети

Придбати монету можна з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість — 121 гривня.

Згодом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).