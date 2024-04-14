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14 квітня 2024, 9:10

НБУ випустив монету «Українська бавовна. Нептун»

Нацбанк презентував першу пам’ятну монету «Українська бавовна. Нептун» із серії «Збройні Сили України», присвяченій українській зброї та її творцям. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанк презентував першу пам’ятну монету «Українська бавовна.

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Що зображено на монеті

На її аверсі зображено ракетний крейсер «Москва» з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами «Нептун».

На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс «Нептун» у момент пуску ракети.

Номінал монети — 5 гривень. Тираж — до 75 000 шт.

Ціна монети

Придбати монету можна з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість — 121 гривня.

Згодом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Джерело: Мінфін
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