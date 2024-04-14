Нацбанк презентував першу пам’ятну монету «Українська бавовна. Нептун» із серії «Збройні Сили України», присвяченій українській зброї та її творцям. Про це повідомила пресслужба НБУ.
14 квітня 2024, 9:10
НБУ випустив монету «Українська бавовна. Нептун»
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Що зображено на монеті
На її аверсі зображено ракетний крейсер «Москва» з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами «Нептун».
На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс «Нептун» у момент пуску ракети.
Номінал монети — 5 гривень. Тираж — до 75 000 шт.
Ціна монети
Придбати монету можна з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість — 121 гривня.
Згодом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).
Джерело: Мінфін
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