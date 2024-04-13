Георгієву переобрали на посаду очільника МВФ ще на п’ять років

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала рішення про продовження терміну перебування на посаді директора-розпорядника Фонду Крісталіни Георгієвої ще на п’ять років. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

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Що відомо

«Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника МВФ на другий п’ятирічний термін, починаючи з 1 жовтня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ради було ухвалено консенсусом.

Нагадаємо

Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році, змінивши на цій посаді Крістін Лагард.