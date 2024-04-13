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13 квітня 2024, 16:30

Георгієву переобрали на посаду очільника МВФ ще на п’ять років

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала рішення про продовження терміну перебування на посаді директора-розпорядника Фонду Крісталіни Георгієвої ще на п’ять років. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала рішення про продовження терміну перебування на посаді директора-розпорядника Фонду Крісталіни Георгієвої ще на п’ять років.

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Що відомо

«Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника МВФ на другий п’ятирічний термін, починаючи з 1 жовтня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ради було ухвалено консенсусом.

Нагадаємо

Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році, змінивши на цій посаді Крістін Лагард.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
13 квітня 2024, 17:29
#
Безальтернативна:)
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
13 квітня 2024, 18:25
#
Если кто не знает… Перед ней была …Лагарт… 2 срока отмотала… Георгиева копия…ксерокс… Лагард… ето все что надо знать…
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