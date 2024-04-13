Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала рішення про продовження терміну перебування на посаді директора-розпорядника Фонду Крісталіни Георгієвої ще на п’ять років. Про це повідомляє пресслужба МВФ.
13 квітня 2024, 16:30
Георгієву переобрали на посаду очільника МВФ ще на п’ять років
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
«Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника МВФ на другий п’ятирічний термін, починаючи з 1 жовтня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення ради було ухвалено консенсусом.
Нагадаємо
Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році, змінивши на цій посаді Крістін Лагард.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 2