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13 квітня 2024, 14:26

Аналіз декларацій: Які криптовалюти мають депутати та скільки біткоїнів у прокурорів

Згідно з даними звітів українських декларантів за 2023 рік, у яких згадуються криптовалюти, найбільшою популярністю цифрові активи користуються серед представників Нацполіції та прокуратури. З 1834 подібних звітів 514 належать співробітникам цих структур. Про це пише Incrypted.

Згідно з даними звітів українських декларантів за 2023 рік, у яких згадуються криптовалюти, найбільшою популярністю цифрові активи користуються серед представників Нацполіції та прокуратури.
Фото:depositphotos

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Хто декларував криптовалюту

Видання дослідило, представники яких структур найчастіше вказували криптовалюти в деклараціях за 2023 рік, а також про які активи прозвітували українські народні депутати.

З проаналізованих звітів зі згадкою цифрових активів трійку лідерів за кількістю таких декларацій, як і 2022 року, склали представники Національної поліції, прокуратури, а також міськрад та їхніх різних департаментів.

Згідно з підрахунками редакції, серед найпопулярніших активів у Нацполіції загалом задекларували близько:

  • 29,6 BTC (понад $2 млн на момент написання);
  • 223 ETH (майже $783 000);
  • понад 196 500 USDT.

У деклараціях представників прокуратури фігурують:

  • 15,9 BTC (близько $1,1 млн);
  • 208 ETH ($730 000);
  • понад 753 100 USDT.

Представники міських рад і різних департаментів у їхньому підпорядкуванні, серед інших активів, вказали у своїх деклараціях:

  • 34,6 BTC ($2,4 млн);
  • 240 ETH (майже $843 000);
  • близько 128 000 USDT.

Народні депутати та Верховна Рада

Декларації з криптовалютами подали 14 народних депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, депутат від партії «Слуга народу» і голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко входить до топ-10 найбільших біткоїнів-власників серед українських декларантів, згідно з підрахунками редакції Incrypted. У своїй декларації він вказав 80 BTC.

Крім того, у рейтингу фігурує нардеп Дмитро Гурін, який вказав володіння його дружиною 42 BTC на гаманці Opendime. Однак, згідно з декларацією, кошти були викрадені.

Член «Слуги народу» Єгор Чернєв задекларував 6,1 BTC. Нардеп Олег Воронько відзвітував про наявність біткоїнів, однак у декларації за 2023 рік не зазначив їхню кількість.

Депутат Іван Юнаков зберігає понад 182 233 XRP, більше ніж 169 000 HBAR, а також незначні суми в QUANT, Ethereum, TRON, Tether, Stellar, Algorand і Coreum.

Василь Мокан вказав 0,143 BTC і 3,04 ETH, Вадим Столар — менше ніж 1 USDT, Мар’ян Заблоцький — 1685 USDT і 0,01088804 ETH, а також 109 BUSD, що належать його дружині.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк зазначив наявність близько 12,8 SOL, 0,00331606 BTC, 0,3 ETH, а також незначні суми в USDT і BNB. Активи, що належать йому, вказані також у декларації депутатки та дружини Железняка Ольги Коваль.

Артем Нагаєвський, член «Слуги народу», задекларував 2608 DOGE. Депутат Антон Швачко відзвітував про 47 USDT, а також наявність LUNC і ф’ючерсів USD-M вартістю понад 1,5 млн гривень.

Депутат Гео Лерос вказав 1073 ADA, 11977 TRX, понад 6 ETC, 1542 DOGE і 33 503 BTT. Сергій Вельможний відзвітував про близько 29 BNB, а також активи в NFP і USDT. Ще 13 BNB і незначні накопичення в ACE і NFP належать його синові.

Зазначимо, крім депутатів, криптоактиви задекларували вісім співробітників різних підпорядкованих Верховній Раді комітетів і відділів.

Кабінет міністрів

Серед членів Кабінету міністрів про володіння криптовалютами прозвітував тільки міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Він заробив у 2023 році понад 17,4 млн гривень від продажу цифрових активів. Крім того, Камишин відзвітував про незначні накопичення в біткоїні (0,00000967 BTC), а також 2,45 USDT, 9,32 BUSD і 0,78 XRP.

НАБУ, НАЗК і БЕБ

Декларації з криптовалютами подали і в багатьох інших структурах. Так, у Бюро економічної безпеки (БЕБ) загалом вказали у звітності за 2023 рік 1,27 BTC, понад 20 ETH і приблизно 53 800 USDT.

Нагадаємо, глава відомства Андрій Пащук заявляв про намір перевірити криптобіржі, власниками і засновниками яких є резиденти України.

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ), співробітники якого активно вивчають інструменти для аналізу криптотранзакцій, задекларували 14 BTC, близько 2 ЕТН і Tether майже на $6000. У Національному агентстві з протидії корупції (НАЗК) — понад 13 BTC, 11 ЕТН і майже 14 000 USDT.

Судова система

У деклараціях співробітників різних українських судів редакція виявила в сукупності понад 59,3 ETH, більше 50 000 USDT, а також 3,8 BTC. Зазначимо, декларації чиновників подібних структур склали понад 5% від загального числа проаналізованих Incrypted документів.

У Верховному суді вказали у звітності за 2023 рік загалом майже 5 ETH, 2 BTC і близько 2700 USDT. Задекларували криптовалюти і у Вищій раді правосуддя.

НБУ, Митниця та Податкова

У проаналізованих деклараціях, у яких згадуються криптовалюти, також фігурують звіти співробітників митниці (50 декларацій із цифровими активами), районних (17), сільських і селищних рад (39), обладміністрацій та їхніх департаментів (66).

3% від усіх звітів із цифровими активами припадають на Податкову службу України. Співробітники останньої вказали в сукупності близько 16 ETH, 197 400 USDT і 4,5 BTC.

Про наявність криптоактивів відзвітували й у Нацбанку. Зокрема, у деклараціях співробітників НБУ зафіксовано 21 ETH, менше ніж 1,5 ВТС і близько 26 000 USDT.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
13 квітня 2024, 19:02
#
І це вони показують не більше 10% того що мають. ІМХО звісно.
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