Підтримка експорту: З початку року ЕКА підтримало український експорт на майже 630 мільйонів

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Підтримка експорту

«Підтримка і розвиток переробних підприємств, які експортують свою продукцію в інші країни світу — один із пріоритетів державної політики „Зроблено в Україні“. Адже зростання обсягів вітчизняного експорту сприяє збільшенню виробництва, а разом із цим і створенню нових робочих місць в економіці. В рамках програми Made in Ukraine ми плануємо просувати українські товари на зовнішні ринки. Українську продукції мають знати споживачі в усьому світі. Вона має стати для них справжнім символом якості», — наголосив Качка.

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Де найчастіше користувалися програмою

Найчастіше програмою підтримки експортерів за участі ЕКА та банків-партнерів користувалися підприємці з Вінниччини — обсяг майбутньої експортної виручки в області склав 243,2 млн грн, м. Київ (235,3 млн грн) та Харківської області (33,7 млн грн).

Популярні товари

Найбільш популярними товарами для продажу за кордон у першому кварталі були іграшки та ігрове обладнання, одяг та різні харчові продукти, які постачалися іноземним контрагентам у Німеччину, США та Індію.

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