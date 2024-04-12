Нідерланди додатково виділили 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Також ще 400 млн євро було виділено на відновлення України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні — Зеленський
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«Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України», — написав Зеленський у Telegram.
Зеленський та Рютте також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
Президент подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками «Реєстру збитків».
Також було обговорено підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Зеленський запросив Нідерланди приєднатися.
Нагадаємо
Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.
Коментарі - 1
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте… І подає борги як перемогу…