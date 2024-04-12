Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні — Зеленський

Нідерланди додатково виділили 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Також ще 400 млн євро було виділено на відновлення України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

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«Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України», — написав Зеленський у Telegram.

Зеленський та Рютте також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Президент подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками «Реєстру збитків».

Також було обговорено підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Зеленський запросив Нідерланди приєднатися.

Нагадаємо

Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.