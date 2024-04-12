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12 квітня 2024, 17:46

Україна увійшла до топу у глобальній географії кіберзлочинності

Україна увійшла до списку країн з високим рівнем кіберзлочинності. Про це свідчить дослідження Університетів Нового Південного Уельсу в Австралії та Оксфорду у Великобританії.

Україна увійшла до списку країн з високим рівнем кіберзлочинності.

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Дослідники розробили Світовий індекс кіберзлочинності (World Cybercrime Index, WCI) для визначення країн, які є головними джерелами фінансово мотивованої кіберзлочинності. Для цього вони провели опитування 92 експертів з кібербезпеки та правоохоронних органів з усіх регіонів світу.

Як зазначається у релізі дослідження, експертів просили розглянути п’ять основних категорій кіберзлочинів. Для кожної категорії експерти називали країни, які вважають найзначнішими джерелами, та оцінювали вплив злочинів, професіоналізм і технічну майстерність зловмисників з цих країн.

WCI охоплює п’ять категорій кіберзлочинів:

  • технічні продукти/послуги (шкідливе ПЗ, доступ до ботнетів тощо);
  • атаки та вимагання (DDoS-атаки, програми-вимагачі);
  • викрадення даних/особистості (хакерство, фішинг, компрометація облікових записів);
  • шахрайства (нігерійські листи, компрометація ділової електронної пошти, онлайн-аукціони);
  • відмивання грошей (обготівкування, грошові мули, нелегальні криптобіржі).

За результатами, кіберзлочинність розподілена нерівномірно. Лише невелика кількість країн становлять серйозну загрозу, тоді як багато інших не асоціюються з кіберзлочинністю значною мірою. Лише кілька країн становлять найбільшу загрозу, понад 100 — незначну, а решта — помірну.

Шість країн — Китай, росія, Україна, США, Румунія та Нігерія — потрапили в десятку лідерів кожного індексу за типом кіберзлочинів, включаючи загальний індекс WCI. Окрім Румунії, усі з’являються в трійці лідерів принаймні один раз. Але кожна країна має свій унікальний профіль, що вказує на особливий локальний вимір кіберзлочинності.

Країни-хаби часто спеціалізуються на певних видах кіберзлочинів. Наприклад, росія й Україна — на високотехнологічних, а Нігерія — на менш технічних.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
12 квітня 2024, 18:33
#
Все в Дії…
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