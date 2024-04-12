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12 квітня 2024, 18:08

В понеділок Гонконг схвалить криптовалютні ETF на базі біткоїна і Ethereum — Bloomberg

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) веде підготовку до реєстрації перших спотових ETF на базі біткоїна і Ethereum. Позитивне рішення щодо цих продуктів може бути ухвалено вже в цей понеділок 15 квітня, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) веде підготовку до реєстрації перших спотових ETF на базі біткоїна і Ethereum.
Фото: pixabay.com

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Міжнародне відділення китайської компанії з управління активами Harvest Fund Management Co., а також Bosera Asset Management (International) Co. і HashKey Capital є серед емітентів, які, як очікується, отримають зелене світло для обох типів спотових криптовалютних ETF.

Компанії Обидві фірми мають намір запустити криптовалютні ETF наприкінці місяця.

Очікується, що подія може залучити капітал китайських інвесторів і стати додатковим стимулом для зростання цих криптовалют. Джерело уточнило, що точні терміни запуску не фіксовані і можуть змінитися в будь-яку хвилину.

9 квітня SFC надала дозвіл Harvest and China Asset Management надавати послуги з управління фондами, пов’язаними з віртуальними активами.

Поява спотових біткоїн-ETF у США 11 січня допомогла відродженню криптовалютних ринків цього року. В середині березня ціна біткоїна зросла до рекордних $73 798. Наразі актив торгується на рівні $70 155.

Гонконг змагається з Сінгапуром і Дубаєм за те, щоб стати центром для компаній, що займаються цифровими активами. У червні 2023 року місто запровадило регуляторний режим для постачальників послуг віртуальних активів і наразі схвалило платформи, якими керують HashKey Group і OSL Digital Securities.

Трейдерам Гонконгу доступні три ф’ючерсних біткоїн-ETF: CSOP Bitcoin Futures, CSOP Ether Futures і Samsung Bitcoin Futures. Сукупні активи цих фондів оцінюються приблизно в $170 млн.

Джерело: Мінфін
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