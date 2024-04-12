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12 квітня 2024, 16:38

У Німеччині обмежать видачу готівки біженцям

У Німеччині введуть єдину платіжну картку для біженців. Вони отримуватимуть соціальні виплати на неї, а не готівкою. Про це пише Liga.net з посиланням на tagesschau.

У Німеччині введуть єдину платіжну картку для біженців.

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Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам та друзям за кордон.

Оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу. Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж таки можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.

Зміна закону не змінює розмір соціальної допомоги, яку отримують шукачі притулку.

Проєкт платіжної картки для біженців канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністри федеральних земель погодили в листопаді минулого року.

Перший експеримент із платіжною карткою для біженців був запущений наприкінці грудня минулого року в окрузі Грайц (Тюрінгія). Було видано 200 карток, водночас 15 біженців із Сирії та Афганістану відмовилися від такої форми соцдопомоги та виїхали з округу.

У січні 14 із 16 федеральних земель оголосили, що до кінця року введуть загальну платіжну картку для біженців. Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі.

У лютому в Гамбурзі почали видавати спеціальні банківські картки для біженців, які називали SocialCard. Ця картка не має кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку. Зняти готівкою можна лише невелику частину грошей — до 50 євро на місяць та додатково 10 євро на дитину.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
12 квітня 2024, 16:49
#
Везли євро додому, а тепер зась.
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
12 квітня 2024, 18:06
#
Украинских беженцев по параграфу 24 это не касается.
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