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12 квітня 2024, 15:54

У березні криптовалютний ринок зберігав позитивну динаміку — Binance Research

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний ринковий звіт та виділив ключові тенденції для квітня.

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний ринковий звіт та виділив ключові тенденції для квітня.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиУ березні криптовалютний ринок зберігав позитивну динаміку, завершивши місяць зі значним зростанням ринкової капіталізації на 16,3%.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У березні криптовалютний ринок зберігав позитивну динаміку, завершивши місяць зі значним зростанням ринкової капіталізації на 16,3%.

Хоча притік капіталу в спотові ETF на біткоїн сповільнився у другій половині місяця, з січня ці фонди залучили понад $12 млрд чистих інвестицій.

Розгляд інвестиційних перспектив біткоїна продовжуватиме привертати увагу інвесторів, тому очікується, що волатильність цін на криптовалюту залишиться актуальною.

Серед десяти найбільших криптовалют спостерігалося значне зростання за ринковою капіталізацією, що продовжило позитивну тенденцію попередніх місяців.

SHIB, TON, і DOGE позначилися місячним зростанням відповідно на 137,7%, 111,9%, і 70,1%, підтримане зростаючою популярністю мем-монет у мережах, таких як Solana та Base.

SOL і BNB продемонстрували вражаючі результати, зростаючи на 54,7% і 50,4% відповідно. SOL досягла нових висот з погляду ринкової капіталізації і обсягу торгів на децентралізованих біржах, з рекордним показником у $74,5 млрд.

На тлі цього успіху, Bitcoin (BTC) продовжив своє зростання, хоча і повільніше, зі зростанням на 13,9% і досягненням нових максимумів понад 73 000 доларів.

XRP, ETH та ADA виявили менш виражене зростання, де XRP та ETH збільшились на 6,1% і 5,0% відповідно, у той час як ADA демонструвала невелике зниження на 1,6%.

Цей місяць підкреслив динаміку та волатильність крипторинку, демонструючи значні коливання цін і активність інвесторів, особливо у сегменті монет-мемів і великих криптовалют, таких як Solana та BNB.

Ринок децентралізованих фінансів (DeFi) продемонстрував значний прогрес у березні 2024 року, збільшивши загальну заблоковану вартість (TVL) на 14%. Серед провідних блокчейнів особливо вирізняються Solana та Base, де TVL зросла на 94% і 143% відповідно.

Solana встановила новий рекордний обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX), досягнувши $60 млрд. Base також показала надзвичайні результати, встановивши новий рекорд у $7,82 млрд.

Популярність мем-монет стала ключовим фактором, що сприяє зростанню на цих платформах, звертаючи увагу на потенціал цих активів у стимулюванні більш широкого прийняття у сфері DeFi. Зростаюча активність і обсяги торгів у DeFi підкреслюють динамічність ринку та збільшення інтересу до інноваційних фінансових технологій.

Ринок NFT продемонстрував позитивні тенденції, з ростом загального обсягу продажів на 14,6%, досягнувши $1,41 млрд.

Ordinals та NodeMonkes показали вражаюче місячне зростання на 170% і 140% відповідно.

Обсяг продажів Pandora, першої колекції NFT, яка використовує стандарт ERC-404, зазнав суттєвого спаду на 78% у березні. Це підкреслює змінність інтересу і вартості у світі цифрового мистецтва та колекцій.

З огляду на обсяг продажів, біткоїн очолив список з $514 млн, послідовно за ним йдуть Ethereum з $489 млн і Solana з $243 млн.

Інші мережі показали значно нижчі обсяги продажів, що підкреслює домінування трьох лідерів на ринку NFT.

Джерело: Мінфін
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