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12 квітня 2024, 13:28

Де в Україні найбільше купують нові та вживані авто

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області. Про це повідомляє Укравтопром.

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.
Фото: freepik.com

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Нові авто

  • З початку року кияни придбали — 6097 нових легкових авто.
  • На Київщині було зареєстровано — 1313 нових авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили — 1179 од.
  • На Львівщині — 878 од.
  • В Одеській області — 860 од.

На ринках Києва, та Одещини титул бестселера здобув компактний кросовер Renault Duster.

На Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen iD.4.

Вживані авто

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у першому кварталі продемонстрували:

  • Львівська область — 6638 од.;
  • м. Київ — 4977 од.;
  • Київська область — 3635 од.
  • Вінницька область — 3486 од.;
  • Івано-Франківська область — 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.

У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
12 квітня 2024, 13:36
#
Електричні авто з КНР накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на «автостоянки», оскільки виробники і дистриб’ютори стикаються із уповільненням продажів і логістичними проблемами, включаючи нехватку водіїв вантажних автівок. Про це повідомляє FInancial TImes.
«Деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування», — пише видання.
Як заявили у порту Антверпен-Брюгге, дистриб’ютори автомобілів все частіше використовують паркінги порту у якості депо, бо вони розглядають автомобільні термінали як альтернативу зберіганню продукції у дилерів.
У свою чергу, представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. «Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки», — каже один з менеджерів.
У автомобільній галузі говорять, що деякі китайські електричні авто стоять в портах Європи до 18 місяців, у той час як представники портів просять імпортерів надавати докази подальшого транспортування. «Це хаос», — приводить FT слова ще одного співрозмовника.
В агенції зазначають, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.
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veritas69
veritas69
12 квітня 2024, 14:07
#
«поддержанные» серьезно? и кто же их поддерживает
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