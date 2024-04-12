За підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області. Про це повідомляє Укравтопром.
12 квітня 2024, 13:28
Де в Україні найбільше купують нові та вживані авто
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Нові авто
- З початку року кияни придбали — 6097 нових легкових авто.
- На Київщині було зареєстровано — 1313 нових авто.
- Мешканці Дніпропетровщини купили — 1179 од.
- На Львівщині — 878 од.
- В Одеській області — 860 од.
На ринках Києва, та Одещини титул бестселера здобув компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen iD.4.
Вживані авто
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у першому кварталі продемонстрували:
- Львівська область — 6638 од.;
- м. Київ — 4977 од.;
- Київська область — 3635 од.
- Вінницька область — 3486 од.;
- Івано-Франківська область — 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.
У Києві першість віддали Volkswagen Passat.
Джерело: Мінфін
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«Деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування», — пише видання.
Як заявили у порту Антверпен-Брюгге, дистриб’ютори автомобілів все частіше використовують паркінги порту у якості депо, бо вони розглядають автомобільні термінали як альтернативу зберіганню продукції у дилерів.
У свою чергу, представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. «Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки», — каже один з менеджерів.
У автомобільній галузі говорять, що деякі китайські електричні авто стоять в портах Європи до 18 місяців, у той час як представники портів просять імпортерів надавати докази подальшого транспортування. «Це хаос», — приводить FT слова ще одного співрозмовника.
В агенції зазначають, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.