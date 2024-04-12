Укрзалізниця розпочала будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС

Укрзалізниця розпочала будівництво європейсько колії «Чоп-Ужгород» — один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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«Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва», — повідомив очільник компанії Євген Лященко.

Проєкт передбачає:

Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту.

Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення.

Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

Крім того, на наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп — Ужгород.

«Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з'єднано євроколією з Європою», — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Фінансування

Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які Укрзалізниця отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

«У найближчому майбутньому плануємо за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців», — додав Шмигаль.