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12 квітня 2024, 8:52

«Райффайзен Банк» страхуватиме майно бізнесу від воєнних ризиків

«Райффайзен Банк» презентував послугу для бізнес-клієнтів — страхування майна різного типу від воєнних ризиків. Про це повідомляє пресслужба банку.

«Райффайзен Банк» презентував послугу для бізнес-клієнтів — страхування майна різного типу від воєнних ризиків.

Що відомо

Так, ця послуга розроблена у співпраці зі світовою компанією професійних послуг «Аон» та українськими страховими компаніями ARX, «Універсальна» та «ІНГО».

«Завдяки інструменту war risk insurance українські компанії зможуть мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проєктів, залучити додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії», — йдеться у повідомленні.

Хто може скористатися

War risk insurance дозволить українському бізнесу застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті

Скористатися цією послугою зможуть як малі, так і великі підприємства, звернувшись до банку або до компанії «Аон». Протягом року планується сформувати страховий портфель на суму близько 1 млрд грн у сферах агро, переробки, видобутку, ритейлу, фармацевтики, енергетики та палива.

Джерело: Мінфін
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