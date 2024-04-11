У 2024 році темпи відновлення економіки України сповільняться до 3,2% — Світовий банк

За оцінками Світового банку, економічні перспективи України залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення. Темпи відновлення економіки цьогоріч сповільняться до 3,2% з 4,8% у 2023 році. Про це йдеться в «Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії», повідомляє Укрінформ.

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«В Україні темпи відновлення економіки сповільняться до 3,2% цього року з 4,8% у 2023 році, що відображає менший врожай та постійний дефіцит робочої сили. Економічні перспективи країни залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення», — йдеться в повідомленні.

За останніми оцінками Світового банку та організацій-партнерів, вартість відбудови та відновлення в Україні зросла до $486 млрд, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Нагадаємо

За даними держстату, річна інфляція в Україні у березні 2024 року скоротилась до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.