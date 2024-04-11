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11 квітня 2024, 18:45

Ціни на газ у Європі зросли на тлі удару росії по підземним сховищам газу України

У четвер, 11 квітня, росія атакувала два українські підземні газові сховища, що призвело до зростання цін на газ в Європі. Ф'ючерси на європейський газ зросли на 7,1%. Наразі ціна становить 28,84 євро за мегават (302 євро за тисячу кубометрів). Про це повідомляє Bloomberg.

У четвер, 11 квітня, росія атакувала два українські підземні газові сховища, що призвело до зростання цін на газ в Європі.
Фото: freepik.com

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За словами голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова, газосховища ще працюють, поки фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Ці атаки стали четвертим нападом на українські газосховища, які поки не вплинули на їхню роботу.

Як пише видання, ці інциденти підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо європейські запаси будуть переповнені цього літа.

Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від росії, і вона активно залучає трейдерів для зберігання запасів у своїх сховищах.

Україна прагне запевнити європейських трейдерів природного газу, що зберігання палива у підземних сховищах країни залишається безпечним, попри нещодавню російську атаку.

Україна пропонує трейдерам за кордоном забронювати цього року до 10 млрд кубометрів своїх газових сховищ, повідомляє Нафтогаз. Обсяг, який можна виділити на міжнародні компанії, становить близько третини загальної потужності країни і відповідає рівню минулого року.

Нагадаємо

Уночі російські військові за допомогою ракет та «шахедів» атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція — у Червоноградському.

Крім того, російські військові атакували енергетичні інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, і Одеській областях. Окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

За словами ДТЕК, окупанти атакували дві теплові електростанції ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
11 квітня 2024, 19:26
#
Чет вспомнилось как Кулеба рассказывал в 2021 что будет экспортировать водород в 2024
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/10/21/678919/index.amp а « Украина в отношениях с Германии может занять место России, когда речь идет об энергетическом сотрудничестве»
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