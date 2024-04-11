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11 квітня 2024, 19:04

«Програшна ситуація»: нові швейцарські банківські правила можуть зірвати виклик UBS гігантам Волл-стріт

Нові суворі банківські правила Швейцарії створюють для UBS «безпрограшну ситуацію» і може обмежити його потенціал кинути виклик гігантам Волл-стріт. Так вважає Біт Віттманн, партнер цюрихської компанії Porta Advisors, повідомляє CNBC.

Нові суворі банківські правила Швейцарії створюють для UBS «безпрограшну ситуацію» і може обмежити його потенціал кинути виклик гігантам Волл-стріт.
Фото: bankruptcy-ua.com

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У 209-сторінковому плані, опублікованому в середу, швейцарський уряд запропонував 22 заходи, спрямовані на посилення контролю над банками, які вважаються «надто великими, щоб збанкрутувати».

Це сталося через рік після того, як влада була змушена виступити посередником екстреного порятунку Credit Suisse через UBS. Поглинання за підтримки уряду стало найбільшим злиттям двох системно важливих банків з часів світової фінансової кризи.

У розмірі $1,7 трлн балансовий звіт UBS тепер удвічі перевищує річний ВВП країни, що спонукає до посиленого контролю за захистом швейцарського банківського сектора та економіки в цілому після краху Credit Suisse.

Розмовляючи з CNBC Віттманн сказав, що падіння Credit Suisse було «цілком самостійним і передбачуваним провалом урядової політики, центрального банку, регулятора і, перш за все, міністра фінансів».

«Тоді, звичайно, Credit Suisse мала невдалу, нежиттєздатну бізнес-модель і некомпетентне керівництво, і на все це вказувало постійне падіння ціни акцій і кредитні спреди протягом 2022 року, що повністю ігнорувалося», — додав він.

У нових банківських правилах йдеться про надання додаткових повноважень швейцарському органу з нагляду за фінансовими ринками, застосування надбавок до капіталу та зміцнення фінансового становища дочірніх компаній.

Віттман припустив, що звіт не розвіює занепокоєння щодо здатності політиків і регуляторів наглядати за банками, забезпечуючи при цьому їх глобальну конкурентоспроможність.

Він сказав, що це «створює безпрограшну ситуацію для Швейцарії як фінансового центру, але UBS не зможе розвивати свій потенціал».

Він стверджує, що регуляторна реформа має бути пріоритетною, и не повинна закручувати гайки найбільшим банкам країни, якщо UBS хоче отримати вигоду від свого нового масштабу та нарешті кинути виклик американським банкам Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup і Morgan Stanley, які мають такий самий розмір балансів, але торгуються за значно вищою оцінкою.

Для того, щоб UBS оптимізувати свій потенціал, Віттманн стверджував, що швейцарський регуляторний режим повинен відповідати режиму у Франкфурті, Лондоні та Нью-Йорку.

При цьому він зазначив, що нові банківські правила показали «відсутність бажання брати участь у будь-яких відповідних реформах», які б захистили швейцарську економіку та платників податків, але дозволить UBS «наздогнати глобальних гравців і оцінку США».

«Послужний список політиків у Швейцарії свідчить про те, що у нас було три глобальні системно релевантні банки, і зараз у нас залишився один, і ці випадки були прямим результатом недостатнього регулювання», — сказав Віттманн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в червні 2023 року UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.

Джерело: Мінфін
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