В'єтнамську підприємницю засудили до смертної кари за шахрайство на $12 мільярдів

В'єтнамську магнатку у сфері нерухомості Чионг Мі Лан засудили до смертної кари за фінансове шахрайство на суму 304 трильйони донгів ($12,46 млрд). Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Суд в Хошиміні, найбільшому місті та діловому центрі В'єтнаму, визнав голову девелоперської компанії Van Thinh Phat Holdings Group Чионг Мі Лан винною в розтраті, хабарництві та порушенні банківських правил.

«Дії обвинуваченого… підірвали довіру людей до керівництва (комуністичної, — ред.) партії та держави», — йдеться у вироку.

Прокурори заявили, що загальна сума збитків, завданих шахрайством, становить 27 млрд євро, що еквівалентно 6% в'єтнамського ВВП у 2023 році.

67-річна Лан відкинула звинувачення та звинуватила у всьому своїх підлеглих.

Лан та ще 85 обвинувачених були заарештовані в рамках національної боротьби з корупцією, яка охопила багатьох чиновників і членів бізнес-еліти В'єтнаму в останні роки.

З 2021 року понад 4400 людей були звинувачені у понад 1700 справах про хабарництво.

В чому звинувачують Лан

Лан, яка є дружиною багатого гонконгського бізнесмена, який також перебуває під судом, була визнана винною в створенні фальшивих заявок на позику для зняття грошей із Сайгонського комерційного банку (SCB), в якому вона володіла 90% акцій.

Поліція каже, що ідентифікувала близько 42 000 жертв шахрайства, власників облігацій SCB, які не можуть забрати свої гроші та не отримали відсотки після арешту Лан в жовтні 2022 року.