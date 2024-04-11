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11 квітня 2024, 16:57

В'єтнамську підприємницю засудили до смертної кари за шахрайство на $12 мільярдів

В'єтнамську магнатку у сфері нерухомості Чионг Мі Лан засудили до смертної кари за фінансове шахрайство на суму 304 трильйони донгів ($12,46 млрд). Про це повідомляє Deutsche Welle.

В'єтнамську магнатку у сфері нерухомості Чионг Мі Лан засудили до смертної кари за фінансове шахрайство на суму 304 трильйони донгів ($12,46 млрд).
Фото: SaiGon News/X

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Суд в Хошиміні, найбільшому місті та діловому центрі В'єтнаму, визнав голову девелоперської компанії Van Thinh Phat Holdings Group Чионг Мі Лан винною в розтраті, хабарництві та порушенні банківських правил.

«Дії обвинуваченого… підірвали довіру людей до керівництва (комуністичної, — ред.) партії та держави», — йдеться у вироку.

Прокурори заявили, що загальна сума збитків, завданих шахрайством, становить 27 млрд євро, що еквівалентно 6% в'єтнамського ВВП у 2023 році.

67-річна Лан відкинула звинувачення та звинуватила у всьому своїх підлеглих.

Лан та ще 85 обвинувачених були заарештовані в рамках національної боротьби з корупцією, яка охопила багатьох чиновників і членів бізнес-еліти В'єтнаму в останні роки.

З 2021 року понад 4400 людей були звинувачені у понад 1700 справах про хабарництво.

В чому звинувачують Лан

Лан, яка є дружиною багатого гонконгського бізнесмена, який також перебуває під судом, була визнана винною в створенні фальшивих заявок на позику для зняття грошей із Сайгонського комерційного банку (SCB), в якому вона володіла 90% акцій.

Поліція каже, що ідентифікувала близько 42 000 жертв шахрайства, власників облігацій SCB, які не можуть забрати свої гроші та не отримали відсотки після арешту Лан в жовтні 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Strain
Strain
11 квітня 2024, 17:08
#
67 лет. Прожила красивую жизнь. Можно и на покой…
У нас всё так же. Только есть один нюанс как обычно=)
Все наши чиновники вместо смертной казни получают должность в Британии.
Видимо это хуже смертной казни=)
+
0
Bitcoin
Bitcoin
11 квітня 2024, 17:14
#
Есть яйца по 16.5 грн. Интересует?
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2024, 19:12
#
Найпопулярніша зе-схема нині, якою користуються топкорупціонери — чекати зменшення застави до рівня, який «по кишені», аби потім вийти і компенсувати «витрати» награбованим.
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