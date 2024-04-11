Банки України у березні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами також знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Нацбанку.
Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення
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Як змінилися ставки за кредитами
За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2024 року у національній валюті становили 34,5% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.
Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті зросли з 3,0% до 4,9% річних.
Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 236 млрд гривень.
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Як змінилися ставки за депозитами
Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 11,4% до 11,3% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,3% до 1,079 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).
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