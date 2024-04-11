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11 квітня 2024, 12:22

Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

Банки України у березні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами також знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Нацбанку.

Банки України у березні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення.
Фото:depositphotos

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Як змінилися ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2024 року у національній валюті становили 34,5% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті зросли з 3,0% до 4,9% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 236 млрд гривень.

Читайте: Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні

Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

Як змінилися ставки за депозитами

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 11,4% до 11,3% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,3% до 1,079 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

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Джерело: Мінфін
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