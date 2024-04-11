Звіт Bitget за 1 квартал 2024 року: обсяг перевищив 100%, а токен BGB досяг історичного максимуму

Вікторія, Сейшельські острови, 11 квітня 2024 року — Bitget , провідна світова криптовалютна біржа і Web3-компанія, представила свій Звіт про прозорість за перший квартал 2024 року, який демонструє досягнення та зростання екосистеми за останні три місяці. Зокрема, на Bitget обсяг транзакцій на споті та фʼючерсах зріс на 100% порівняно з попередніми кварталами, що сприяло зростанню токена платформи BGB на понад 80% у першому кварталі.

Основні результати та події:

— Зараз Bitget обслуговує 25 мільйонів користувачів по всьому світу, обсяг фʼючерсної торгівлі збільшився на 146% до 1,4 трильйона доларів США, а обсяг спотової торгівлі зріс на 100% у першому кварталі 2024 року.

— Найбільше зростання частки ринку деривативів продемонстрував Bitget, який у березні зріс на 2,4%.

— Ціна BGB подолала позначку в 1$, що свідчить про найбільше зростання ринкової капіталізації токенів CEX з приростом в 434% з 2023 року.

— У першому кварталі на біржі Bitget з'явилося 186 нових токенів з 7 проєктами Launchpool.

— Bitget запустила ініціативу Blockchain4Her вартістю 10 млн дол. США.

— Святкування другого року партнерства з Мессі та збір коштів для Club Caacupé.

Обсяг фʼючерсної торгівлі Bitget склав приблизно 1,4 трильйона доларів США, що на 146% більше, а обсяг спотової торгівлі збільшився на 113% до понад 160 мільярдів доларів США в першому кварталі 2024 року. Найбільше зростання частки ринку деривативів продемонстрував Bitget, який у березні зріс на 2,4%. Тим часом, користувацька база Bitget розширилася до понад 25 мільйонів користувачів по всьому світу, демонструючи значне зростання та широке впровадження.

Нативний токен Bitget, BGB, показав чудові квартальні результати, перевищивши 1$ у лютому, а ринкова капіталізація зросла до 1,5 мільярдів. З початку 2023 року BGB показав приріст на 434%, випередивши BTC і ставши видатним активом на ринку токенів CEX.

Завдяки проактивній стратегії лістингу платформи, Bitget здійснила лістинг 186 нових токенів, розширивши свою пропозицію до більш ніж 750 токенів і 820 спотових торгових пар. Зокрема, такі токени, як XAI, GPT і PIXEL, продемонстрували значне зростання, яке перевищило 3000%. Bitget також запустила торгову кампанію з нульовою комісією для спотових торгових пар USDT на честь знакових подій, досягнутих Bitcoin та Ethereum.

В рамках підтримки своєї культури та соціальної відповідальності, Bitget випустила звіт про гендерний розрив, запустивши ініціативу Blockchain4Her на 10 млн дол. США та запросила 3 лідерів галузі в якості амбасадорів. Що стосується спільноти, Bitget розширила підтримку, пожертвувавши всі торгові комісії SLERF на свій план відновлення. Bitget організувала заходи зі збору коштів для Club Caacupé, неприбуткової організації, що займається розвитком молоді, на честь святкування другого року партнерства з футбольним кумиром Ліонелем Мессі.

Крім того, Bitget оголосила про призначення Вугара Усі Заде та Елвіна Кана головними операційними директорами Bitget і Bitget Wallet відповідно, які мають великий досвід і стратегічне бачення для стимулювання глобального зростання та інновацій у своїй екосистемі.

Грейсі Чен, директорка Bitget, прокоментувала: «У першому кварталі 2024 року на ринку відбулося чимало важливих подій, таких як затвердження спотових Bitcoin ETF і досягнення Bitcoin нового історичного максимуму. У розпал цих ключових галузевих подій ми раді представити наш звіт про прозорість Bitget. Цей звіт проливає світло на наше вражаюче зростання, наші ініціативи, спрямовані на виховання почуття спільності, і наші успіхи в корпоративній соціальній відповідальності. Цього року Bitget подвоює свої зобов'язання щодо розширення пропозицій на спотовому ринку. Ми прагнемо не тільки зміцнити нашу позицію на ринку, але й зробити величезний внесок у ширшу криптоекосистему, підтримуючи стартапи з високим потенціалом для зростання».

Щоб переглянути повний звіт Bitget за 1 квартал 2024 року, відвідайте сторінку.

Про Bitget

Заснована у 2018 році, Bitget є провідною криптовалютною біржею і Web3-компанією у світі. На Bitget зареєстровані 25 мільйонів користувачів із понад 100 країн і регіонів. Головна мета біржі — забезпечити можливість смартторгівлі для кожного завдяки своїй новаторській функції копітрейдингу та іншим торговим рішенням. Раніше відомий як BitKeep, Bitget Wallet — це мультичейн-криптогаманець світового класу, який пропонує ряд комплексних Web3-рішень і функцій, зокрема функціональність гаманця, своп, NFT-маркетплейс, браузер DApp і багато іншого. Bitget надихає людей освоювати криптовалюти завдяки співпраці з надійними партнерами, серед яких легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі та офіційний організатор кіберспортивних подій PGL.

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