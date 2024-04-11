Попит на валюту зростає, незважаючи на коливання — експерт

Ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні до долара зумовлені ситуативними чинниками. Водночас попит на валюту зростає. Про це у фейсбуці написав ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин .

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Що відбувається на валютному ринку

За словами Данилишина, готівковий сегмент ринку, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

«Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку», — написав він.

За його словами, загалом з початку цього року (станом на 5 квітня) гривня до долара девальвувала на 2,7%.

Водночас вагомим стримуючим фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який вже 1,5 роки зберігається на рівні 37−39 гривень за 1 долар, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари. З початку війни Україна отримала близько 85 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги (в т.ч. від МВФ — 8,1 млрд доларів), що дозволило не лише покрити дефіцит платіжного балансу, але й наростити валютні резерви, зазначив Данилишин.

«Подальша стабілізація валютної позиції залежить від достатності та ритмічності надходження зовнішньої допомоги», — додав він.