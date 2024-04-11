За перший квартал 2024 року товарообіг України склав $26 млрд

Протягом січня-березня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували — на суму $10 млрд. Про це йдеться в даних Держмитниці.

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Як змінився імпорт та експорт

При цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

В які країни найбільше експортували та імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3 млрд, Польща — $1,6 млрд і Німеччина — $1,3 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $992 млн, Іспанії — на $813 млн, Китаю — на $789 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $6,5 млрд

метали та вироби з них — $1,1 млрд

мінеральні продукти — $924 млн

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.