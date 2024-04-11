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11 квітня 2024, 10:09

За перший квартал 2024 року товарообіг України склав $26 млрд

Протягом січня-березня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували — на суму $10 млрд. Про це йдеться в даних Держмитниці.

Протягом січня-березня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували — на суму $10 млрд.
Фото:depositphotos

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Як змінився імпорт та експорт

При цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

В які країни найбільше експортували та імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3 млрд, Польща — $1,6 млрд і Німеччина — $1,3 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $992 млн, Іспанії — на $813 млн, Китаю — на $789 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

  • продукція хімічної промисловості — $3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

  • паливно-енергетичні — $2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $6,5 млрд
  • метали та вироби з них — $1,1 млрд
  • мінеральні продукти — $924 млн

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kidav
Kidav
11 квітня 2024, 10:21
#
Торгуєте з друзямі рАссії, ну -ну!
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2024, 10:24
#
Дуже сумно.
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