З лютого 2022 року Україна залучила понад $31 млрд через механізми Світового банку

Від лютого 2022 року до держбюджету України надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько $31 млрд у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми Цільових фондів багатьох донорів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з регіональним Директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Регіон Європи та Центральної Азії Аруп Банерджі.

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Підтримка Світового банку

«З перших днів повномасштабного вторгнення Світовий банк розробив низку механізмів, що сприяли залученню власних коштів Банку та коштів партнерів з розвитку для пріоритетних потреб держбюджету, зокрема на забезпечення соціальних та гуманітарних видатків, а також для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення надання критично важливих освітніх та медичних послуг, підтримки агровиробників і продовження реформ», — заявив Марченко.

За його словами, за 2022−2023 роки обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці.

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