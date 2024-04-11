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11 квітня 2024, 8:16

З лютого 2022 року Україна залучила понад $31 млрд через механізми Світового банку

Від лютого 2022 року до держбюджету України надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько $31 млрд у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми Цільових фондів багатьох донорів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з регіональним Директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Регіон Європи та Центральної Азії Аруп Банерджі.

Від лютого 2022 року до держбюджету України надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько $31 млрд у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми Цільових фондів багатьох донорів.
Фото:mof.gov.ua

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Підтримка Світового банку

«З перших днів повномасштабного вторгнення Світовий банк розробив низку механізмів, що сприяли залученню власних коштів Банку та коштів партнерів з розвитку для пріоритетних потреб держбюджету, зокрема на забезпечення соціальних та гуманітарних видатків, а також для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення надання критично важливих освітніх та медичних послуг, підтримки агровиробників і продовження реформ», — заявив Марченко.

За його словами, за 2022−2023 роки обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці.

Читайте: З початку року Україна отримала $10,2 мільярда від міжнародних партнерів — Марченко

«Від лютого 2022 року до Держбюджету України надійшли кредитні і грантові кошти на суму близько $31 млрд у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів, зокрема через механізми Цільових фондів багатьох донорів. Наразі діючий портфель спільних проєктів складає 19 інвестиційних проєктів та 3 системних проєкти, на загальну суму понад $9 млрд та 1 млрд євро», — зазначив міністр фінансів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 квітня 2024, 8:54
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Жесть…а что дальше… 2024 …
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