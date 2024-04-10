З початку року Україна отримала $10,2 мільярда від міжнародних партнерів — Марченко

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Міжнародна підтримка України

«В умовах повномасштабної війни, коли агресор має значно більші ресурси та щодня спричиняє Україні мільйонні збитки, міжнародна підтримка є критично важливою. У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,2 млрд доларів США. Вдячний ЄС, Японії, Канаді, МВФ, Великій Британії, Норвегії за бюджетну підтримку, яка спрямовується на пріоритетні соціальні потреби країни. Також, розраховуємо, що Конгрес США найближчим часом підтримає пакет допомоги, який необхідний нам для перемоги у війні», — написав Марченко.

Він зазначив, що необхідність посилення бюджетної підтримки, реформи, залучення приватного сектору в Україну та пріоритети відновлення — ключові теми 9-го засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.