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10 квітня 2024, 16:51

З початку року Україна отримала $10,2 мільярда від міжнародних партнерів — Марченко

З початку 2024 року завдяки співпраці з міжнародними партнерами зовнішнє фінансування сягнуло $10,2 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у фейсбуці.

З початку 2024 року завдяки співпраці з міжнародними партнерами зовнішнє фінансування сягнуло $10,2 млрд.
Фото:facebook.com/sergey.marchenko

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Міжнародна підтримка України

«В умовах повномасштабної війни, коли агресор має значно більші ресурси та щодня спричиняє Україні мільйонні збитки, міжнародна підтримка є критично важливою. У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,2 млрд доларів США. Вдячний ЄС, Японії, Канаді, МВФ, Великій Британії, Норвегії за бюджетну підтримку, яка спрямовується на пріоритетні соціальні потреби країни. Також, розраховуємо, що Конгрес США найближчим часом підтримає пакет допомоги, який необхідний нам для перемоги у війні», — написав Марченко.

Він зазначив, що необхідність посилення бюджетної підтримки, реформи, залучення приватного сектору в Україну та пріоритети відновлення — ключові теми 9-го засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Alex2006
Alex2006
10 квітня 2024, 17:21
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Бідні кабанчики) Прямо на очах тануть їх мрії про девальвацію, щоб хоч трохи зменшити свої збитки від купівлі валюти)
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0
Smerch747
Smerch747
10 квітня 2024, 17:38
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З поверненям наш герой! Я тут тримав оборону поки тебе не було.
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