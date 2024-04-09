Найбільший у світі енерготрейдер дав прогноз щодо цін на нафту у 2024 році

Цього року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $80−100 за барель, а глобальний попит на «чорне золото» зросте на 1,9 млн барелів на день. Про це заявив Рассел Харді, виконавчий директор найбільшого у світі енерготрейдера Vitol, повідомляє Reuters.

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«Ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $80−100 за барель, а світовий попит на нафту зросте на 1,9 мільйона барелів на день у 2024 році», — сказав Харді на конференції у вівторок, 9 квітня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в п’ятницю, 5 квітня, ціни на нафту марки Brent піднялися вище $90 уперше з жовтня 2023 року, оскільки геополітична напруженість та скорочення видобутку переважили обережність щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США.