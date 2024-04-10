Ціна на російську нафту набагато перевищує цінову межу, яку встановила G7 — Bloomberg

Російська нафта Urals торгується зі значним перевищенням цінового ліміту країн «Великої сімки» у $60, що свідчить про значне недотримання санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нафта Urals, яка експортується з портів Балтійського та Чорного морів, коштує близько $75 за барель. Зростання цін пов'язують з ширшою геополітичною динамікою.

Обмеження G7 вимагає, щоб будь-яка західна компанія, яка займається транспортуванням російської нафти, отримала так звану атестацію — документ, який засвідчує, що вантаж коштує $60 за барель або менше. Якщо цього немає, вони не мають права надавати свої послуги.

Хоча нафта Urals майже весь рік трималася вище $60, цього місячний стрибок за межу $70 ставить під сумнів довіру до цих сертифікатів для трейдерів.

Коли нафта Urals прибуває до Індії, то її купівельна ціна становить $88 за барель, що лише на $3,80 нижче нафти марки Brent. Інша російська нафта ВСТО, яка експортується з портів на сході росії, коштує $84 за барель.