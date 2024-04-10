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10 квітня 2024, 18:06

Укрпошта планує в цьому році запустити доставку в Польщу поштовими вагонами

Гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський провів зустріч з головою Poczta Polska Себастьяном Мікошем, на якій, серед іншого, обговорили доставку посилок у поштових вагонах до Польщі. Про це розповів Смілянський у кулуарах саміту Business Wisdom Summit, передає Інтерфакс-Україна.

Гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський провів зустріч з головою Poczta Polska Себастьяном Мікошем, на якій, серед іншого, обговорили доставку посилок у поштових вагонах до Польщі.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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«У нас учора була делегація з Польщі. Ми плануємо все ж таки запустити поштовий поїзд Київ-Перемишль, який дасть можливість доставляти відправлення з України овернайт», — розповів Смілянський.

За його словами, Укрпошту відвідала урядова делегація Польщі, у складі якої новопризначений голова Poczta Polska.

«Це був його перший візит в Україну. Прибула потужна делегація логістів, міжнародників. Ми їм показали, як ми це бачимо, навіть показали вагон, який буде їхати (з поштою, — ред.)», — додав Смілянський.

Топменеджер поштового оператора після зустрічі має «стриманий оптимізм, що поштовий вагон вдасться запустити у 2024 році».

Пришвидшення міжнародної доставки

За словами Смілянського, запуск поштового вагона значно пришвидшить міжнародну доставку Укрпошти, зокрема й на ринок США з використанням авіадоставки з польських аеропортів. Цей вид доставки дорожчий, ніж автомобільним транспортом, але на нього менше впливають черги й затримки у зв'язку з блокадою.

Наразі термін доставки посилок Укрпошти до Польщі становить 22 дні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта домовилася про партнерство з DHL Global Match (Великобританія) у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень.

Джерело: Мінфін
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