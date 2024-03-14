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14 березня 2024, 12:28

Укрпошта оголосила про партнерство з DHL Global Match: в які країни доступна відправка посилок

Укрпошта домовилася про партнерство з DHL Global Match (Великобританія) у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта домовилася про партнерство з DHL Global Match (Великобританія) у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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«Тепер надсилати за кордон ще надійніше та швидше (так, це можливо!). Особливо варто наголосити про переваги для наших експортерів, які продають у великій кількості свої товари на міжнародних маркетплейсах», — про це йдеться в повідомленні.

Зараз співробітництво поширюється на США, Канаду та Австралію, а в перспективі — країни Азії та інші напрямки.

«Так українські підприємці матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match — це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation, і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень», — зазначили в Укрпошті.

DHL Global Match — спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post.

Джерело: Мінфін
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