Єврокомісія аналізує законодавство України щодо свободи руху капіталу та платежів

Європейська комісія розпочала офіційний скринінг законодавства України щодо переговорного розділу 4 «Свобода руху капіталу». Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Євросоюзу та ступінь його відповідності актам права ЄС.

У межах цього переговорного розділу аналізується відповідність таким сферам законодавства ЄС:

свобода руху капіталу та платежів;

платіжні системи;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Два етапи

Процес скринінгу складається з двох етапів:

Перший — роз'яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської комісії розповідають про ключові акти права ЄС та відповідають на запитання держав — кандидатів на вступ до ЄС.

Другий — двосторонні зустрічі, на яких вже держава-кандидат представлятиме оцінку наближення національного законодавства до законодавства ЄС та плани щодо подальшої імплементації актів права ЄС для набуття членства в Європейському Союзі.

Позиція НБУ

Під час вчорашньої роз'яснювальної зустрічі заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що Україна продовжує цілеспрямовано крокувати до ЄС, і конструктивний діалог з Європейською комісією є важливим елементом цього процесу.

«Ми розуміємо, що перед нами постає досить багато завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь — значно просунулися вперед», — сказав він.

За його словами, НБУ поступово пом'якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, здійснює заходи для інтеграції українського платіжного ринку з європейським та сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF.

Також триває робота для запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС.

«Ми налаштовані докласти всіх зусиль для якнайшвидшого проходження скринінгу та відкриття переговорів за розділом 4», — наголосив Ніколайчук.

В НБУ також нагадали, що 14 березня розпочався офіційний скринінг переговорного розділу 9 «Фінансові послуги», роботу за яким також координує Нацбанк.