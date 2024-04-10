Російські мільярдери Авен та Фрідман виграли суд щодо санкцій ЄС, але обмеження ще діють

Суд Європейського Союзу задовольнив позов акціонерів російського Альфа-Банку Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку на період з лютого 2022 року по березень 2023 року. Відповідний документ опубліковано на сайті суду.

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«Генеральний суд скасовує включення Петра Авена і Михайла Фрідмана у списках осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, які діяли з лютого 2022 року по березень 2023 року», — йдеться у рішенні суду.

Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.

«Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах, не є достатньо обґрунтованою, а отже, включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим» — йдеться у заяві.

Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

«На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою ЄС, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб», — зазначається у рішенні суду.

Апеляція може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення суду.

Водночас як пише Європейька правда, за процедурою, у Суді ЄС оскаржуються не санкції як такі, а конкретне рішення Ради ЄС. Авен та Фрідман оскаржували чинне на час їхнього позову рішення від 2022 року. Утім, воно все одно вже перестало діяти — його замінило санкційне рішення 2023-го, а далі 2024 року.

Попри те, що юридично рішення ЄС не впливає на дію чинних обмежень щодо олігархів, воно створює політичні проблеми для продовження санкцій на наступні періоди. Зокрема, у період до 2022 року після подібних рішень Суду Євросоюз був змушений припинити поновлення санкцій щодо більшості поплічників президента-втікача Віктора Януковича, які були внесені у санкційний список у 2014 році.

Нагадаємо

Фрідман і Авен — засновники та акціонери російського Альфа-Банку. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вони покинули росію, але, опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх занесли до санкційного списку США.

В березні 2023 року стало відомо, що Фрідман і Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку (45%) за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову в обмін на зняття західних санкцій.

«Мінфін» писав, що у вересні 2023 року Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) припинило розслідування щодо російського мільярдера Михайла Фрідмана, якого звинувачували в ухиленні від накладених санкцій.