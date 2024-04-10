Найкращий відгук березня: як Приват знімав відсотки за кредитами з військового, а після його загибелі — подав позов

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у березні. Ним стала користувачка під ніком iirinam , яка розповіла , як банк незаконно знімав відсотки за кредитами із військового-учасника бойових дій, а потім подав позов до загиблого. Її досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».

Авторка відгуку розповіла, що її чоловік був діючим військовослужбовцем з 2015 року, а також мав статус учасника бойових дій. В Приватбанку отримував грошове забезпечення. Банк добре знав про статус чоловіка, впевнена читачка, але попри це регулярно знімав проценти за користування всіма кредитами, які її чоловік мав в цьому банку.

Незабаром після загибелі чоловіка, читачка отримала позов від банку. А після — дзвінок від колектора. У відгуку вона просить банк знайти «усі заяви із копіями документів мого загиблого чоловіка, зробити перерахунок і закрити цими коштами тіло кредиту і забрати ваш позов».

Що каже НБУ

Оскільки в Нацбанку немає персональних даних читачки, то регулятор не зміг надати відповіді по суті, і обмежився лише загальною інформацією.

Згідно з відповіддю, пільги на сьогодні мають тільки дві категорії військових, які вказані в п. 15 ст. 14 цього закону. Щоб підтвердити те, що вони належать до цих категорій та отримати пільги, військовослужбовці мають отримати довідку за формою 5 (це додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 07.04.2017 № 124).

«Перша пільгова» група має також отримати довідку про призов, який видається ТЦК, а також «військовою частиною, органом військового управління, військовим навчальним закладом, установою та організацією збройних Сил України для подання за місцем вимоги», йдеться у відповіді Нацбанку. Друга — має отримати так звану довідку про УБД, або довідку, встановлену додатком 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій (назва скорочена — прим. ред).

Крім того, обом групам необхідно надіслати на адресу фінансової установи офіційне звернення, оформлене відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», та надати оригінали або засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують право на отримання даних пільг.

Нацбанк радить нашій читачці звернутись до нього для з’ясування усіх обставин.

Як ситуацію пояснюють юристи

Право на пільги та погашення кредитів

Молодший юрист Stron Legal Services Марія Руденко вважає, що судячи з відгуку, чоловік читачки відповідно до закону мав право на пільги, а отже — на звільнення від сплати відсотків за споживчими кредитами та штрафів/пені за прострочення платежів.

За словами адвоката юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери» Артура Аветяна, ці пільги діють ще з 2014 року і залишаються чинними протягом воєнного стану. Отже, він вважає порушенням закону будь-яке нарахування процентів та штрафів/пені банком, а також списання боргів із зарплатних надходжень.

Марія Руденко говорить, що закон гарантує військовослужбовцям право на звільнення від сплати відсотків за кредитом та штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів. Проте це не стосується основного боргу та комісій по кредиту, додає вона.

Вона також зауважує, що правом на пільги можна скористатись лише після належного інформування про це фінансової установи. Згідно з судовою практикою, банк не має обов'язку застосовувати пільгові умови без відповідних документів. Лише після подання відповідної заяви та документів банк зобов'язаний не нараховувати відсотки, штрафи чи пеню за кредитом.

За поясненням юристки, у випадку читачки, право її чоловіка на ненарахування відсотків за кредитом виникає з моменту подання його заяви та документів до банку, тобто з листопада 2021 року. «Твердження, що банку було відомо про статус її чоловіка як військовослужбовця з 2015 року, оскільки той отримував грошове забезпечення на рахунок у цьому банку, може бути відкинуте судом. Відмова банку здійснити перерахунок відсотків за кредитом за період до листопада 2021 року може бути визнана правомірною», — пояснює можливі судові перспективи Марія Руденко.

Вона також звертає увагу на нюанс: у договорі між банком та клієнтом можуть бути вказані умови автоматичного списання коштів для погашення боргів. Проте суд може їх не визнати як невід'ємну частину договору, що підтверджує судова практика.

Колекторська етика

Марія Руденко вказує, що кредиторам заборонено ініціювати контакт з особами, що належать до захищених категорій, та їх близькими, до яких відносяться військовослужбовці та члени їх сімей.

Водночас, вона звертає увагу на те, що кредитори повинні були бути інформовані про належність до захищених категорій споживачів. Якщо особа повідомила банк про цю належність та надала відповідні документи, спроби колекторів зв'язатися з нею будуть незаконними.

Артур Аветян зауважує, що якщо військовослужбовець подав відповідну заяву до банку і реструктуризація боргу була здійснена, то банку повинні були стати відомі обставини, описані дружиною військовослужбовця, тому намагання колекторів встановити контакт може вважатися порушенням.

У випадку невиконання вимог закону Нацбанк може накласти на банк штраф у значній сумі, підкреслює він.

Спадкові аспекти

За словами Артура Аветяна, звернення банку із позовом до загиблої особи є звичайною практикою, але суд у разі відсутності правонаступників відмовляє у відкритті чи закриває провадження. У випадку відсутності правонаступників, банк розглядає борг як безнадійний та списує його, пояснює він Артур Аветян.

Марія Руденко каже, що читачці варто звернути увагу на те, що вона може належати до спадкоємців, які набувають спадщину автоматично.

Правила конкурсу «Найкращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

Відкликання має бути написане на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.