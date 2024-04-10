Світовий ринок ПК повернувся до зростання після дворічного спаду

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 квітня 2024, 9:20

Світовий ринок ПК повернувся до зростання після дворічного спаду

Світові поставки персональних комп’ютерів (ПК) повернулися до зростання в першому кварталі 2024 року після двох років спаду. Про це йдеться в результатах компанії з дослідження ринку International Data Corporation (IDC), повідомляє Reuters.

Світові поставки персональних комп’ютерів (ПК) повернулися до зростання в першому кварталі 2024 року після двох років спаду.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився ринок ПК

Ринок ПК зріс на 1,5% порівняно з попереднім роком, досягнувши 59,8 мільйона одиниць у першому кварталі, і повернувся до допандемічного рівня. Очікується, що доступність ПК зі штучним інтелектом сприятиме зростанню попиту на ці пристрої, що допоможе ринку відновитися.

На попит протягом минулих двох років також впливала економічна ситуація: високі відсоткові ставки та стійка інфляція змушували компанії та клієнтів відкладати оновлення систем.

Також ситуація погіршилась і в Китаї, традиційно найбільшому споживачі настільних ПК, що вплинуло на глобальну картину, зазначає IDC.

Читайте: Світове фінансування фінтеху впало — дослідження

Минулого місяця інша дослідницька компанія, Canalys, повідомила, що ринок ПК у США, як очікується, зросте у 2024 та 2025 роках на 7% та 10% відповідно.

«Попри труднощі Китаю, очікується, що відновлення продовжиться у 2024 році, оскільки новіші ПК зі штучним інтелектом з’являться на полицях наприкінці цього року, а комерційні покупці почнуть оновлювати комп’ютери, придбані під час пандемії», — сказав Джітеш Убрані, менеджер із досліджень у відділі IDC із відстеження мобільних пристроїв по всьому світу.

Китайська Lenovo Group знову очолила список з часткою ринку 23%, за нею йдуть HP Inc і Dell Technologies із частками ринку близько 20% і 15,5% відповідно. Компанія Apple показала зростання поставок на 14,6% та мала ринкову частку 8,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами