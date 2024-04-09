Світове фінансування фінтеху впало — дослідження

У першому кварталі 2024 року фінансування фінтех-стартапів скоротилося на 16% порівняно з попереднім кварталом, на противагу 11% зростанню загального обсягу венчурного фінансування, який сягнув $58,4 млрд. Через зміну настроїв інвесторів глобальне фінансування фінтех-сектору впало до рівня 2017 року. Про це пише FinTech Insider.

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Як зазначається у релізі CB Insights Q1 2024 State of Venture Report, за цей період фінтех-сектор залучив $7,3 млрд, що є найнижчим показником за останні сім років. Обсяг фінансування цього року впав на 54,3% від першого кварталу 2023 року, коли у 1 271 фінтех-стартап було інвестовано $16 млрд.

Дані свідчать про тенденцію до суттєвого зниження порівняно з першим кварталом 2022 року, коли у 2 026 фінтех-стартапів було інвестовано $32,9 млрд, що підкреслює подальше зменшення як обсягів фінансування, так і кількості угод.

Попри спад, активність угод з акціонерного капіталу у фінтеху зросла на 15%, що свідчить про інтерес інвесторів до платіжних технологій. Однак середній розмір угоди зменшився, що пов’язано зі зміщенням акцентів у бік більших інвестицій у компанії, які зосереджуються на широких рішеннях у сфері штучного інтелекту.

У звіті зазначено, що протягом кварталу фінтех-стартапи отримали 904 інвестиції. Британський Monzo Bank Ltd. залучив найбільший раунд фінансування у розмірі $430 млн, а Bilt Rewards отримав $200 млн в рамках раунду серії С, посівши третє місце за цей період.

Американські компанії лідирували за обсягом фінансування, залучивши $3,3 млрд у 393 угодах, тоді як європейські стартапи йшли слідом за ними, залучивши $2,2 млрд у 203 угодах, що свідчить про більший середній розмір раундів фінансування в Європі порівняно з США.

В окремому звіті підкреслюється значне скорочення фінансування африканських стартапів: у першому кварталі 2024 року було залучено $466 млн, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Попри історичну роль фінтеху в технологічному секторі Африки, в цьому кварталі лідером за обсягом фінансування став сектор транспорту та логістики, на який припало 32% від загальної суми залучених коштів, що затьмарило 23% фінтеху.