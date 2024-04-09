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9 квітня 2024, 19:22

Мінфін знову знизив ставки за гривневими ОВДП й залучив до бюджету 7 млрд

Міністерство фінансів України залучило понад 7 млрд грн на аукціоні ОВДП 9 квітня. За облігаціями на 1 й 2 роки ставки знову були знижені. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство фінансів України залучило понад 7 млрд грн на аукціоні ОВДП 9 квітня.

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Так, річні ОВДП розмістили під 16,10%, а на минулому аукціоні була інша ставка — 16,23%, а ще тижнем раніше — 16,24%.

Аналогічна ситуація й з дворічними паперами — ставка зменшилась з 17,09% до 17% (17,20% — два тижні назад).

Ставка ОВДП на 3 роки не змінилась.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
9 квітня 2024, 21:38
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Діюча влада втрачає 36% голосів виборців через діяльність НБУ, — дослідження.
Обмеження НБУ карткових переказів найбільш негативно впливає на рейтинг влади.
Відповідальність за впровадження дій або ініціатив Національного банку України населення покладає на центральну владу України (в цілому) або Президента України. Як результат цих ініціатив — 36% опитаних не проголосують за діючу владу на найближчих виборах . Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Соціополіс».
Відосики про все добре і гірше ж точно не буде © телемарафон…
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