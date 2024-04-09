Міністерство фінансів України залучило понад 7 млрд грн на аукціоні ОВДП 9 квітня. За облігаціями на 1 й 2 роки ставки знову були знижені. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
9 квітня 2024, 19:22
Мінфін знову знизив ставки за гривневими ОВДП й залучив до бюджету 7 млрд
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Так, річні ОВДП розмістили під 16,10%, а на минулому аукціоні була інша ставка — 16,23%, а ще тижнем раніше — 16,24%.
Аналогічна ситуація й з дворічними паперами — ставка зменшилась з 17,09% до 17% (17,20% — два тижні назад).
Ставка ОВДП на 3 роки не змінилась.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
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