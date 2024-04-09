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9 квітня 2024, 19:44

Відомі австралійці закликають віддати Україні $9 млрд «брудних грошей» росії

Австралійська еліта вимагає конфіскувати $9 млрд російських активів, заморожених владою Австралії, і спрямувати їх на фінансову підтримку України, повідомляє Sydney Morning Herald.

Австралійська еліта вимагає конфіскувати $9 млрд російських активів, заморожених владою Австралії, і спрямувати їх на фінансову підтримку України, повідомляє Sydney Morning Herald.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВідомі австралійці з організації «Мережа прихильників України», до якої входять колишні прем'єр-міністри, бізнесмени, профспілкові та військові лідери, а також колишні дипломати, звернулися з листом до скарбника Джима Чалмерса.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відомі австралійці з організації «Мережа прихильників України», до якої входять колишні прем'єр-міністри, бізнесмени, профспілкові та військові лідери, а також колишні дипломати, звернулися з листом до скарбника Джима Чалмерса.

Вони закликають його розглянути кілька варіантів переспрямування мільярдів «брудних грошей», що зберігаються в Австралії з моменту введення санкцій проти російських олігархів та інших осіб, які вважаються поплічниками вторгнення та окупації України.

Група звернулася до уряду з проханням приєднатися до інших країн у розробці правових варіантів використання суверенних російських активів для відновлення та реконструкції країни та оновити власні закони, щоб забезпечити можливість використання російських активів.

«Ми звертаємося до вас із цим проханням, тому що Австралія може значно перевершити свої можливості без особливих витрат для австралійських платників податків», — ідеться в листі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
9 квітня 2024, 21:30
#
Закликають швидко, а рухаються повільно…
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