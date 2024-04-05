Ціни на нафту піднялися вище $90 уперше за пів року

Ціни на нафту марки Brent піднялися вище $90 уперше з жовтня 2023 року, оскільки геополітична напруженість та скорочення видобутку переважили обережність щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США. Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на Brent зросли 1,5% до $90,65 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,4%, до $86,60 за барель.

Зазначається, що обидва контракти закрилися в четвер на найвищих рівнях з жовтня і продовжили зростати після завершення сесії. Зростання ціни на нафту в останні дні відбувалося через посилення геополітичної напруженості та потенційних ризиків поставок.

Ціни зросли в четвер після повідомлень у ЗМІ про те, що посольства Ізраїлю по всьому світу були переведені в стан підвищеної готовності через зростання загроз іранського нападу на ізраїльських дипломатів.

Іран, третій за величиною виробник нафти в ОПЕК, пообіцяв помститися Ізраїлю за атаку в понеділок, в результаті якої загинули високопоставлені іранські військові. Ізраїль не взяв на себе відповідальність за атаку на посольство Ірану в Сирії.

Різко змінивши тон, Вашингтон 4 квітня виступив із найсильнішим публічним докором на адресу Ізраїлю з моменту початку війни проти ХАМАС, попередивши, що політика США щодо Гази визначатиметься тим, чи зробить Ізраїль кроки щодо забезпечення безпеки палестинського цивільного населення та співробітників гуманітарних організацій.

Водночас Сполучені Штати ввели нові антитерористичні санкції, пов'язані з Іраном, проти компанії Oceanlink Maritime DMCC та її судів, пославшись на її роль у доставці товарів від імені іранських військових.

США використовують фінансові санкції, щоб ізолювати Іран, щоб позбавити його можливості фінансувати свої проксі-групи та перешкодити країні підтримувати війну росії проти українців, заявило Міністерство фінансів.

Ціни на нафту також почали зростати після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна, зрештою, вступить до НАТО, оскільки підтримка країни залишається твердою серед держав-членів.

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Нещодавнє зростання цін на нафту також відбулося після атак України на російські нафтопереробні заводи, які скоротили постачання палива, а також за новинами про те, що державна енергетична компанія Мексики Pemex зажадала від свого торгового підрозділу скасувати цього місяця експорт сирої нафти в розмірі до 436 тисяч барелів на день, оскільки вона готується переробляти місцеву нафту за новими цінами.