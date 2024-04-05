Ціни на нафту піднялися вище $90 уперше за пів року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 квітня 2024, 14:43

Ціни на нафту піднялися вище $90 уперше за пів року

Ціни на нафту марки Brent піднялися вище $90 уперше з жовтня 2023 року, оскільки геополітична напруженість та скорочення видобутку переважили обережність щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent піднялися вище $90 уперше з жовтня 2023 року, оскільки геополітична напруженість та скорочення видобутку переважили обережність щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ф'ючерси на Brent зросли 1,5% до $90,65 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,4%, до $86,60 за барель.

Зазначається, що обидва контракти закрилися в четвер на найвищих рівнях з жовтня і продовжили зростати після завершення сесії. Зростання ціни на нафту в останні дні відбувалося через посилення геополітичної напруженості та потенційних ризиків поставок.

Ціни зросли в четвер після повідомлень у ЗМІ про те, що посольства Ізраїлю по всьому світу були переведені в стан підвищеної готовності через зростання загроз іранського нападу на ізраїльських дипломатів.

Іран, третій за величиною виробник нафти в ОПЕК, пообіцяв помститися Ізраїлю за атаку в понеділок, в результаті якої загинули високопоставлені іранські військові. Ізраїль не взяв на себе відповідальність за атаку на посольство Ірану в Сирії.

Різко змінивши тон, Вашингтон 4 квітня виступив із найсильнішим публічним докором на адресу Ізраїлю з моменту початку війни проти ХАМАС, попередивши, що політика США щодо Гази визначатиметься тим, чи зробить Ізраїль кроки щодо забезпечення безпеки палестинського цивільного населення та співробітників гуманітарних організацій.

Водночас Сполучені Штати ввели нові антитерористичні санкції, пов'язані з Іраном, проти компанії Oceanlink Maritime DMCC та її судів, пославшись на її роль у доставці товарів від імені іранських військових.

США використовують фінансові санкції, щоб ізолювати Іран, щоб позбавити його можливості фінансувати свої проксі-групи та перешкодити країні підтримувати війну росії проти українців, заявило Міністерство фінансів.

Ціни на нафту також почали зростати після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна, зрештою, вступить до НАТО, оскільки підтримка країни залишається твердою серед держав-членів.

Читайте також: Українські удари вивели з ладу мінімум 10% нафтопереробної інфраструктури росії — НАТО

Нещодавнє зростання цін на нафту також відбулося після атак України на російські нафтопереробні заводи, які скоротили постачання палива, а також за новинами про те, що державна енергетична компанія Мексики Pemex зажадала від свого торгового підрозділу скасувати цього місяця експорт сирої нафти в розмірі до 436 тисяч барелів на день, оскільки вона готується переробляти місцеву нафту за новими цінами.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає funya и 34 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами