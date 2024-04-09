Все більше автовиробників відкладають впровадження прямих продажів авто

Ford відмовився від плану перевести свою європейську роздрібну мережу на агентську модель прямих продажів. Автовиробник відкладає на декілька років цю систему і натомість розробляє «передову франчайзингову модель». Про це повідомляє Укравтопром.

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Відповідно до агентської системи автовиробники виставляють рахунки клієнтам безпосередньо, а дилери отримують фіксовану винагороду за продаж.

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Раніше Stellantis, BMW, Audi і Jaguar Land Rover, відклали або переглянули свої плани щодо агентських продажів.

Stellantis, BMW відклали розгортання моделі агентських продажів у Європі через збої в ІТ.

У Audi виникли проблеми з дилерами у Великобританії, які вкрай негативно сприйняли нову модель продажів, за якою вони отримують фіксовану винагороду замість змінної комісії.