Ford відмовився від плану перевести свою європейську роздрібну мережу на агентську модель прямих продажів. Автовиробник відкладає на декілька років цю систему і натомість розробляє «передову франчайзингову модель». Про це повідомляє Укравтопром.
9 квітня 2024, 13:26
Все більше автовиробників відкладають впровадження прямих продажів авто
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Відповідно до агентської системи автовиробники виставляють рахунки клієнтам безпосередньо, а дилери отримують фіксовану винагороду за продаж.
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Раніше Stellantis, BMW, Audi і Jaguar Land Rover, відклали або переглянули свої плани щодо агентських продажів.
Stellantis, BMW відклали розгортання моделі агентських продажів у Європі через збої в ІТ.
У Audi виникли проблеми з дилерами у Великобританії, які вкрай негативно сприйняли нову модель продажів, за якою вони отримують фіксовану винагороду замість змінної комісії.
Джерело: Мінфін
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