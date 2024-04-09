Мінфін США прямо попередив Китай про санкції за допомогу росії

США попередили китайські банки та експортні компанії про наслідки за допомогу у зміцненні військового потенціалу росії. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен після завершення чотириденних переговорів у Китаї, передає Bloomberg.

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«Я наголосила, що компанії, включаючи ті, що знаходяться в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні росії, і що вони стикатимуться зі значними наслідками, якщо це зроблять», — сказала Єллен.

«Будь-які банки, які сприяють значним трансакціям за постачання товарів військового або подвійного призначення для оборонно-промислового сектора Росії, наражають себе на ризик санкцій США», — додала очільниця Мінфіну США.

Китай вже отримував подібні попередження від США, проте заява Єллен у Пекіні вказує на надзвичайний рівень загрози санкцій, зауважує Bloomberg. Вона пролунала у той же день, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув для переговорів до Пекіна.

Адміністрація Байдена намагається вплинути на компанії по всьому світу, які допомагають росії обходити санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну у 2022 році. Головною зброєю США проти фінансових установ є здатність Міністерства фінансів закрити їм доступ до доларів, що становить загрозу для міжнародних операцій будь-якого банку.

Нагадаємо, що раніше відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам.