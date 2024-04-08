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8 квітня 2024, 17:15

При Міноборони будуть працювати аудитори з держав НАТО

При Міністерстві оборони України створили координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

При Міністерстві оборони України створили координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО.

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Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.

Джерело: Мінфін
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