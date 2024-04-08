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8 квітня 2024, 11:36

НБУ за тиждень зменшив чистий продаж валюти

Чистий продаж доларів Національним банком знизився минулого тижня до $454 млн із $653 млн тижнем раніше. Як свідчать дані регулятора, загалом продаж валюти знизився до $484 млн з $653 млн, тоді як купівля збільшилася до $30 млн з $1 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Чистий продаж доларів Національним банком знизився минулого тижня до $454 млн із $653 млн тижнем раніше.

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Офіційний курс гривні за підсумками минулого тижня зміцнився на 23 копійки — з 39,0749 грн/$1 до 38,8437 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за тиждень зміцнився на 8 копійок — до 39,34 грн/$1.

Динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу скорочувалася з $51,9 млн у понеділок до $31,84 млн у четвер.

За підсумками березня чистий продаж Нацбанку виріс до $1,78 млрд з $1,5 млрд у лютому, утім з урахуванням рекордної міжнародної фінансової допомоги міжнародні резерви у березні зросли на 18% — до $43,76 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
8 квітня 2024, 11:53
#
За підсумками березня чистий продаж Нацбанку виріс до $1,78 млрд з $1,5 млрд у лютому — ось факти.
+
0
bonv
bonv
8 квітня 2024, 12:19
#
Погіршення балансу попиту та пропозиції валюти в НБУ пояснили:
пожвавленням весно-польових робіт, завдяки чому традиційно збільшується попит на валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин
зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, зокрема через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору
активізацією витрат бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги в другій половині місяця
завершенням періоду сплати річних та квартальних податків
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