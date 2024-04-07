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7 квітня 2024, 16:00

Зеленський збирає новий саміт миру, НАТО хоче усунути США від лідерства у постачанні зброї: що писали західні ЗМІ про Україну

Reuters: Зеленський сподівається залучити близько 100 країн на саміт у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський заявив у суботньому виступі, що сподівається, що він і президент Швейцарії протягом кількох днів призначать дату світового саміту миру у Швейцарії за участю 80−100 країн.

росія заявила, що така зустріч буде безглуздою, якщо вона в ній не бере участі.

СNBC: Столтенберг пропонує створити фонд для України на $100 мільярдів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків на суму $100 млрд протягом п’яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

Bussines Insider: В НАТО занепокоєні новим ймовірним строком Трампа

У генерального секретаря НАТО є план передати Альянсу контроль над групою, що постачає Україні зброю, — зараз цю роботу виконують США.

Така ідея виникла через занепокоєння, що переобрання колишнього президента Дональда Трампа може спричинити проблеми для майбутньої підтримки України.

Bloomberg: У Франції обдумують призов до війська на тлі продовження війни на порозі Європи

Франція є однією з кількох країн, які з тривогою спостерігає за українським фронтом і обговорюють, чи настав час повернути старі способи призову чи обов’язкової військової служби.

Джерело: Мінфін
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