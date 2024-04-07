У США продали місце в склепі поруч з Мерилін Монро за $195 тисяч

Склеп поруч із місцем поховання голлівудської актриси Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера продали на аукціоні за $195 тис. Про це пише Sky.

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Покупцем став Ентоні Джабін, технічний інвестор у районі Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес. Він сказав, що «завжди мріяв» бути поруч із Монро.

Гефнер, який помер у 2017 році у віці 91 року, купив ще у 1992 році склеп поряд із кінозіркою 1950-х років.

Разом із місцем у склепі Джабін на торгах придбав купальний костюм, що колись належав акторці, і старе ліжко Гефнера.

Інші речі актриси також прикрасили аукціонний зал, зокрема рожеве плаття Pucci з шовкового джерсі з довгими рукавами. Його купили за $325 тис.