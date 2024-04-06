Intel продала свій офіс у Нижньому Новгороді, який був найбільшим у рф. Про це передає The Moscow Times.
Intel продала свій найбільший офіс в росії
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Угоду завершили в січні поточного року, причому покупця на регіональний офіс корпорації шукали давно. У списку проданих активів — будівля та земельні ділянки. Ім'я покупця у звітності не називається.
У Нижньому Новгороді Intel володів RnD-офісом, який виконував функції вузлового центру досліджень та розробок у рф. У ньому були лабораторії, підрозділи з розробки крос-платформного програмного забезпечення та ШІ-рішень.
Через розв'язану з росією повномасштабну війну проти України корпорація призупинила свою діяльність на російській території.
У корпорації також повідомили, що вони не відмовляться від своїх зобов'язань перед співробітниками російського підрозділу та нададуть їм допомогу.
Наприкінці минулого року в російському Intel, що об'єднує дві юридичні особи, працювали дві людини. Раніше штат корпорації налічував 1,2 тис. працівників.
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