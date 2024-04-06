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6 квітня 2024, 14:02

Intel продала свій найбільший офіс в росії

Intel продала свій офіс у Нижньому Новгороді, який був найбільшим у рф. Про це передає The Moscow Times.

Intel продала свій офіс у Нижньому Новгороді, який був найбільшим у рф.

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Угоду завершили в січні поточного року, причому покупця на регіональний офіс корпорації шукали давно. У списку проданих активів — будівля та земельні ділянки. Ім'я покупця у звітності не називається.

У Нижньому Новгороді Intel володів RnD-офісом, який виконував функції вузлового центру досліджень та розробок у рф. У ньому були лабораторії, підрозділи з розробки крос-платформного програмного забезпечення та ШІ-рішень.

Через розв'язану з росією повномасштабну війну проти України корпорація призупинила свою діяльність на російській території.

У корпорації також повідомили, що вони не відмовляться від своїх зобов'язань перед співробітниками російського підрозділу та нададуть їм допомогу.

Наприкінці минулого року в російському Intel, що об'єднує дві юридичні особи, працювали дві людини. Раніше штат корпорації налічував 1,2 тис. працівників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
6 квітня 2024, 15:33
#
У Львові виставили на продаж трикімнатну квартиру за мільйон доларів. Житловий будинок, де вона розташована, є пам’яткою архітектури.
Оголошення розміщено на сайті з оренди та продажу нерухомості dom.ria.com.
Чотириповерхівка була зведена у 1909−1910 роках за проектом Яна Шульца для адвоката Бруно Покорного та його дружини Станіслави. Ця кам’яниця з багатим неоготичним декором є одним із найяскравіших зразків цього стилю у Львові.
У квартирі виконано сучасний ремонт у білому кольорі, вона мебльована та укомплектована побутовою технікою.
Загальна площа квартири становить 160 квадратних метрів. Тобто один квадратний метр коштує понад шість тисяч доларів.
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0
bonv
bonv
6 квітня 2024, 15:36
#
У центрі Києва виставили на продаж квартиру за 1,7 млн доларів (понад 66 млн гривень). Це трирівневий пентхаус у житловому комплексі біля станції метро «Либідська».
Його також можна орендувати за 15 тисяч доларів на місяць (584 тисячі гривень). Оголошення розміщено на сайті з оренди та купівлі нерухомості olx.ua.
Загальна площа житла 555 квадратних метрів. Із них 200 метрів — облаштована тераса. У квартирі, звісно ж, виконано дизайнерський ремонт. Крім безлічі спалень, санвузлів та кухні, тут є дві пральні банкетний та камінний зали, кабінети та лаунж-зона. Встановлено вітражні вікна із загартованого скла.
Зазначимо, що середня зарплата в Києві станом на квітень 2024 року, за даними сайту з пошуку роботи work.ua, становить 22 500 гривень. Щоб орендувати таку квартиру в столиці, знадобиться 26 місячних зарплат. А щоб придбати — відкладати всю зарплату 245 років.
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