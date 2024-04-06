В Зімбабве замінять знецінену нацвалюту на нову

Зімбабве замінить знецінений національний долар і запровадить нову валюту ZiG, забезпечену золотом та кошиком іноземних валют. За оцінками МВФ, за 16 років інфляція у країні становила 500 мільярдів відсотків. Про це пише Bloomberg.

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ZiG — скорочення від Zimbabwe Gold — офіційно буде запущений в обіг 8 квітня.

Також Центробанк встановлює облікову ставку на рівні 20%. Попередня ставка у 130% була найвищою у світі.

Цей радикальний крок є шостою спробою Зімбабве з 2008 року створити функціональну місцеву валюту. За оцінками Міжнародного валютного фонду, за 16 років інфляція у Зімбабве становила 500 мільярдів відсотків. Місцеві гроші стали майже безкорисними.

Нинішній зімбабвійський долар втратив чотири п'ятих своєї вартості на офіційному ринку з початку року, що зробило його другою найгіршою валютою у світі.

Щоб відновити громадську довіру, ZiG буде повністю забезпечений поєднанням золота та інших дорогоцінних металів, а також валютних резервів, що зберігаються у центральному банку.

Резерви наразі включають $100 млн готівкою та 2522 кілограми золота на суму $185 млн.