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6 квітня 2024, 12:05

В Зімбабве замінять знецінену нацвалюту на нову

Зімбабве замінить знецінений національний долар і запровадить нову валюту ZiG, забезпечену золотом та кошиком іноземних валют. За оцінками МВФ, за 16 років інфляція у країні становила 500 мільярдів відсотків. Про це пише Bloomberg.

Зімбабве замінить знецінений національний долар і запровадить нову валюту ZiG, забезпечену золотом та кошиком іноземних валют.

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ZiG — скорочення від Zimbabwe Gold — офіційно буде запущений в обіг 8 квітня.

Також Центробанк встановлює облікову ставку на рівні 20%. Попередня ставка у 130% була найвищою у світі.

Цей радикальний крок є шостою спробою Зімбабве з 2008 року створити функціональну місцеву валюту. За оцінками Міжнародного валютного фонду, за 16 років інфляція у Зімбабве становила 500 мільярдів відсотків. Місцеві гроші стали майже безкорисними.

Нинішній зімбабвійський долар втратив чотири п'ятих своєї вартості на офіційному ринку з початку року, що зробило його другою найгіршою валютою у світі.

Щоб відновити громадську довіру, ZiG буде повністю забезпечений поєднанням золота та інших дорогоцінних металів, а також валютних резервів, що зберігаються у центральному банку.

Резерви наразі включають $100 млн готівкою та 2522 кілограми золота на суму $185 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
6 квітня 2024, 12:21
#
Це жесть, а не долар:)))
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