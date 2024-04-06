Половина дорослих у світі відчувають стрес через фінанси — дослідження

Принаймні половина дорослих у низці великих економік світу повідомили, що відчувають стрес через особисті фінанси , і зазначили, що інфляція є однією з головних причин. Про це повідомляється у результатах дослідження, проведеного SurveyMonkey.

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Значна кількість опитаних також стверджують, що вони почувають себе гірше в фінансовому плані, ніж їхні батьки, і песимістично дивляться на фінансове майбутнє своїх дітей.

У США, Австралії, Іспанії та Мексиці близько 70% дорослих сказали, що вони «дуже або дещо стурбовані» через гроші. Аналогічний показник у Великій Британії складає 63%, у Німеччині — 57%, у Швейцарії — 55%, у Сингапурі та Франції — близько 50%.

У цих країнах від половини до двох третин людей заявили, що вважають себе частиною середнього класу. Попри те, що середній клас традиційно вважається фінансово комфортним, від 45% до 62% тих, хто зарахував себе до цієї групи, зазначили, що «живуть від зарплати до зарплати».

Половина дорослих в Австралії, Німеччині та Великій Британії сказали, що їхній фінансовий стан гірший, ніж п’ять років тому.

Джерелом фінансового стресу найчастіше в ході опитування називали інфляцію, а також брак заощаджень, економічну нестабільність і зростання процентних ставок.

Дослідження було проведене серед 4342 дорослих у березні цього року.