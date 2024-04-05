Бізнес все більше відчуває дефіцит робочої сили — НБУ

Все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу, згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується. Про це йдеться у звіті НБУ на тему: «Макроекономічний та монетарний огляд, квітень 2024 року», повідомляє пресслужба регулятора.

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«Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу. Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася», — йдеться в документі.

Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію.

Через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили збільшується тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців. Додатковий вплив мало підвищення мінімальної заробітної плати на початку року. Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит.