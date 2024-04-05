росія за останні кілька тижнів знищила 80% української теплової генерації — Шмигаль

За останні кілька тижнів рф ракетними ударами вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України. Зруйновано 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС). Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Естонському національному телерадіомовленню.

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«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика», — сказав Шмигаль.

За його словами, росія продовжує бити ракетами по енергетичним об'єктам, знищує трансформатори, генератори.

«На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплової генерації», — сказав голова уряду.

Прем'єр зазначив, що у Естонії є старе обладнання для енергетики радянського типу.

«Нам би дуже допомогло, якщо б у нас були запчастини — щоб відновити постраждалі блоки електростанцій і повернути до роботи частину енергетичних потужностей», — сказав Шмигаль.

Він розповів, що уряд України працює над створенням децентралізованої енергосистеми.